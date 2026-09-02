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Βίντεο: Η στιγμή που κεραυνός χτυπά άνδρα που περπατούσε με ομπρέλα – Επέζησε και περιέγραψε πώς ένιωσε

Ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη, ο Τόμας Φάχμι, επέζησε από χτύπημα κεραυνού ενώ περπατούσε με ομπρέλα κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και ο ίδιος περιέγραψε τη βίαιη εμπειρία, τον πόνο και την αλλαγή στην οπτική του για τη ζωή.

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Διεθνή Νέα

κεραυνός Στέιτεν Άιλαντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια αδιανόητη περιπέτεια επιβίωσης έζησε ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη, όταν κεραυνός τον χτύπησε εν αιθρία στο δρόμο, με τον ίδιο να γλιτώνει από «θαύμα».
  • Ο Τόμας Φάχμι δέχθηκε το σφοδρό χτύπημα ενώ περπατούσε με ομπρέλα, περιγράφοντας «ένα πολύ έντονο αίσθημα καψίματος, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, πόνο».
  • Ο Φάχμι, αφού επέζησε, απέκτησε μια νέα θεώρηση για τη ζωή. Σύμφωνα με τα CDC, οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος από κεραυνό είναι λιγότερες από μία στο εκατομμύριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια αδιανόητη περιπέτεια επιβίωσης έζησε ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη, όταν κεραυνός τον χτύπησε εν αιθρία στο δρόμο, με τον ίδιο να γλιτώνει από «θαύμα».

Ο Τόμας Φάχμι, στέλεχος του Γραφείου της Ρεπουμπλικανής Νικόλ Μαλλιωτάκη, δέχθηκε το σφοδρό χτύπημα από τον κεραυνό ενώ περπατούσε στην οδό Todt κοντά στη διασταύρωση Windsor Road, στην περιοχή Castleton Corners του Στάτεν Άιλαντ, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων της Πέμπτης.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το δίκτυο WNBC, ο Φάχμι, ο οποίος κρατούσε ομπρέλα, κατέρρευσε στο έδαφος από τη βίαιη ηλεκτρική εκκένωση.

«Ήμουν σχεδόν 4 με 6 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό μου όταν με χτύπησε ο κεραυνός», δήλωσε.

Παρά τη σφοδρότητα του πλήγματος, διατήρησε τις αισθήσεις του και θυμάται το ηλεκτρικό ρεύμα να διαπερνά το σώμα του, περιγράφοντας στο δίκτυο WNBC την εμπειρία που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

«Ήταν ένα πολύ έντονο αίσθημα καψίματος, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, πόνος. Σοβαρός πόνος και στα δύο μου πόδια».

Αφού παρέμεινε στο έδαφος για λίγες στιγμές, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια. Οι κραυγές του τράβηξαν την προσοχή της Στέφανι Χόμαν, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι της την ώρα που τον χτύπησε ο κεραυνός.

«Άκουσα φωνές, άκουσα “βοήθεια, βοήθεια”, οπότε έτρεξα στην πόρτα μου και τον είδα εδώ κάτω στο έδαφος, πήρα το τηλέφωνο και κάλεσα το 911», είπε η ίδια.

Ωστόσο, ο Φάχμι βγήκε από αυτή τη δοκιμασία με μια νέα θεώρηση για τη ζωή: «Aπλώς να εκτιμάς τη ζωή, να χαμογελάς και να αναπνέεις φρέσκο αέρα πού και πού, και να μην αφήνεις τη ζωή να σε καταβάλλει».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος από κεραυνό είναι λιγότερες από μία στο εκατομμύριο, με το 90% των θυμάτων να επιζεί.

Ο κεραυνός χτυπά το έδαφος των ΗΠΑ περισσότερες από 37 εκατομμύρια φορές τον χρόνο, ενώ το ρεκόρ για τις περισσότερες επιβιώσεις από κεραυνό κατέχει ένας άνδρας από τη Βιρτζίνια, ο Ρόι Σάλιβαν, ο οποίος επέζησε από εφτά χτυπήματα.

 

 

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