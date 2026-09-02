«Βιολάντα»: Στη Λάρισα η νέα δικαστική μάχη για να ανατραπεί η αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη – «Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι» λένε συγγενείς θυμάτων που κατέθεσαν αίτηση ανάκλησης

Την ανατροπή της απόφασης για την αποφυλάκιση, με περιοριστικούς όρους, του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας, στις 26 Ιανουαρίου, στα Τρίκαλα.

Η υπόθεση της φονικής έκρηξης λαμβάνει πλέον νέα δικαστική διάσταση, αφού ο δικηγόρος συγγενών δύο εκ των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (2/9) αίτηση με την οποία ζητεί από τον Εισαγγελέα Εφετών να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος από τις 18 Φεβρουαρίου, αφέθηκε ελεύθερος χθες με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

«Η απόφαση αυτή είναι εσφαλμένη και θα πρέπει να ακυρωθεί»

Μετά την κατάθεση της αίτησης, ο δικηγόρος συγγενών δύο εκ των πέντε νεκρών εργαζομένων, Χρήστος Πατούνας, άσκησε έντονη κριτική στο βούλευμα, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψη της πλευράς των οικογενειών, υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην παραδοχή περί σοβαρών ενδείξεων ενοχής και στην απόφαση για άρση της προσωρινής κράτησης.

«Καταθέσαμε αίτηση στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, προκειμένου ο Εισαγγελέας να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με την οποία αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου εργοστασίου και κατηγορούμενος», είπε.

Ο δικηγόρος στάθηκε ιδιαίτερα στην εισαγγελική πρόταση «καταπέλτη», όπως την χαρακτήρισε, που, όπως ανέφερε, ήταν υπέρ της συνέχισης της προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, μεταδίδει το onlarissa.gr, στην πρόταση γίνεται αναφορά σε ψευδείς δηλώσεις και στοιχεία σχετικά με πολεοδομικές διατάξεις και κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, ενώ υποστηρίζεται πως υπήρχε κίνδυνος τέλεσης νέων συναφών αδικημάτων.

«Η απόφαση αυτή είναι εσφαλμένη και θα πρέπει να ακυρωθεί και να συνεχιστεί η προφυλάκιση του κατηγορουμένου», τόνισε ο δικηγόρος, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι το ίδιο το Συμβούλιο δέχθηκε την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων σε βάρος του.

«Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν είναι να μπουν στη φυλακή»

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκε και η Ελένη Κατιδιώτη, κόρη της 65χρονης Αγάπης Μπουνόβα, μίας εκ των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη.

Η κόρη του θύματος δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευση της οικογένειας για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. «Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι απ’ αυτήν την απόφαση, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι ένοχος, φέρει την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό που έγινε και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο», δήλωσε, αμφισβητώντας το σκεπτικό, με το οποίο ο επιχειρηματίας κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον ύποπτος φυγής και υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της δικογραφίας αποδεικνύουν, κατά την άποψη της οικογένειας, πως γνώριζε για τα προβλήματα και δεν ενήργησε για την προστασία των εργαζομένων.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η απάντησή της και στη δήλωση των συνηγόρων του επιχειρηματία ότι η εταιρεία θα σταθεί αρωγός στις οικογένειες των θυμάτων. Η πλευρά της υπεράσπισης είχε αναφέρει μετά την αποφυλάκιση ότι η εταιρεία θα βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών και των οικογενειών των πέντε γυναικών. «Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν είναι η καταδίκη τους και να μπουν στη φυλακή. Μόνο αυτή θα είναι βοήθεια για εμάς», τόνισε στις δηλώσεις της.

Η υπόθεση περνά πλέον στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, από την κρίση της οποίας θα εξαρτηθεί, εάν θα ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, που οδήγησε στην αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».