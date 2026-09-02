Μαριάννα Παπαμακαρίου στο enikos.gr: Η νύχτα σε μαθαίνει πολλά για τους ανθρώπους

Η ερμηνεύτρια με την αυθεντική λαϊκή φωνή μιλά στο enikos.gr για την πορεία της στο τραγούδι, τις συμβουλές που κράτησε από τον Πασχάλη Τερζή και την αυθεντικότητα του Βασίλη Καρρά, που της έμεινε αξέχαστη.

Νάντια Ρηγάτου

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου με αφορμή τη συναυλία αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, κατά την οποία θα βρεθεί στη σκηνή του θεάτρου Βράχων να ερμηνεύσει τις διαχρονικές επιτυχίες του συνθέτη, περιγράφει τη διαδρομή των είκοσι χρόνων που τραγουδά και ξεχωρίζει τις πιο σημαντικές της συναντήσεις αλλά και όσα την έκαναν να ωριμάσει νωρίτερα.

-Το επόμενο ραντεβού με το κοινό είναι στις 5 Σεπτεμβρίου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Απόστολο Καλδάρα. Μίλησέ μας γι’ αυτό.

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να συμμετέχω σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Απόστολο Καλδάρα. Μιλάμε για έναν σπουδαίο δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ πολύ σημαντική την δημιουργία της Λαϊκής Ορχήστρας “Απόστολος Καλδάρας” και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Καλδάρα και τον παραγωγό κ. Τάκη Μουζάκη για την πρόσκληση συνεργασίας. Να αναφέρω βέβαια ότι στην συγκεκριμένη συναυλία στο Θέατρο Βράχων συμμετέχουν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού: Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη και φυσικά ο κ. Γιώργος Νταλάρας που είναι τόσο εμβληματικά συνδεδεμένος με τα μεγάλα έργα του Καλδάρα. Ανυπομονώ να συναντηθούμε με τον κόσμο και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τραγούδια που αγαπάμε και κουβαλάμε μέσα μας.

-Τραγουδάς 20 χρόνια. Έχεις νιώσει ποτέ τα πράγματα να πηγαίνουν αργά στην καριέρα σου;

Φυσικά. Σε μια διαδρομή 20 χρόνων υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι προσπαθείς πολύ και τα πράγματα δεν προχωρούν με την ταχύτητα που θα ήθελες. Έμαθα όμως να μη βιάζομαι. Πιστεύω πως ό,τι αξίζει πραγματικά χρειάζεται χρόνο, επιμονή και πολλή δουλειά.

-Έχεις δηλώσει ότι ο Πασχάλης Τερζής ήταν μεγάλο «σχολείο» για σένα. Τι ήταν αυτό που έμαθες;

Ο Πασχάλης Τερζής ήταν πράγματι μεγάλο σχολείο για μένα. Πέρα από τον σπουδαίο καλλιτέχνη, γνώρισα έναν άνθρωπο απλό και γενναιόδωρο. Αυτό που κράτησα περισσότερο είναι ότι, όσο ψηλά κι αν φτάσεις, πρέπει να παραμένεις ταπεινός και να σέβεσαι τον κόσμο που σε αγαπά.

-Ένα ακόμα σημαντικό πρόσωπο στη διαδρομή σου ήταν ο Βασίλης Καρράς. Τι πιστεύεις ότι τον έκανε μοναδικό;

Ο Βασίλης Καρράς ήταν αυθεντικός. Είχε έναν δικό του τρόπο να επικοινωνεί με τον κόσμο, χωρίς προσπάθεια και χωρίς να υποδύεται κάτι που δεν ήταν. Είχε ψυχή, συναίσθημα και μια τεράστια αγάπη για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτή η αλήθεια ήταν το μεγάλο μυστικό του.

– Έχεις τσακωθεί σε συνεργασία και πώς το διαχειρίστηκες;

Έχουν υπάρξει εντάσεις και διαφωνίες, όπως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Προσπαθώ όμως να μη λειτουργώ εν θερμώ. Προτιμώ να συζητάω, να λέω ξεκάθαρα αυτό που με ενοχλεί και, αν δω ότι μια κατάσταση δεν αλλάζει, να αποχωρώ με αξιοπρέπεια.

– Ποια είναι η πιο σκληρή εμπειρία που έχεις βιώσει στη δουλειά σου; Πες μας ένα περιστατικό.

Οι πιο δύσκολες στιγμές για μένα ήταν όταν ένιωσα ότι δεν αναγνωρίστηκε η δουλειά και η προσπάθειά μου. Έχω βρεθεί σε συνεργασία όπου αισθάνθηκα ότι δεν υπήρχε ο σεβασμός που θα έπρεπε. Με πλήγωσε, αλλά αντί να με κάνει να σταματήσω, με πείσμωσε περισσότερο.

– Άλλαξες με τα χρόνια ως χαρακτήρας δουλεύοντας νύχτα;

Σίγουρα άλλαξα. Η νύχτα σε μαθαίνει πολλά για τους ανθρώπους και σε κάνει να ωριμάζεις γρήγορα. Έμαθα να βάζω όρια, να ξεχωρίζω καλύτερα τις καταστάσεις και να μην εμπιστεύομαι τόσο εύκολα. Δεν θα έλεγα ότι έγινα πιο σκληρή, αλλά σίγουρα έγινα πιο δυνατή.

– Πώς είναι η ζωή σου εκτός δουλειάς;

Εκτός δουλειάς είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Αγαπώ το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τις μικρές καθημερινές στιγμές. Έχω ανάγκη αυτή την ισορροπία, γιατί με βοηθά να πατάω γερά στα πόδια μου.

– Τι θα ήθελες να συμβεί στο εξής;

Θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ με ανθρώπους που εκτιμώ και με τραγούδια που με εκφράζουν πραγματικά. Δεν κυνηγάω τα πράγματα με αγωνία. Θέλω να εξελίσσομαι, να έχω υγεία και να έρχονται όμορφες συνεργασίες και στιγμές που θα αξίζει να θυμάμαι.

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«Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω…»

Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ – ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ