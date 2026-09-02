Μαίνεται η φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο οι φλόγες – Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΒΙΝΤΕΟ

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

20 εναέρια μέσα στη μάχη

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει δύο ελικόπτερα Chinook για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης.

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με στόχο την ανακοπή της πορείας της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή οι φλόγες είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο.

Δείτε βίντεο: