Βοιωτία: Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στον Μύτικα – Ξεκίνησε από εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) στον Μύτικα Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων, και επηρέασε έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:45, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβη στην περιοχή και ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια εκδήλωσής της.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής και στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν τις συγκεκριμένες εργασίες. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη (3/9) ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η σύσταση της Δ.Α.Ε.Ε. προς τους πολίτες

Με αφορμή την πυρκαγιά, η Δ.Α.Ε.Ε. καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς οι καιρικές και μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα τις ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός ή πολύ υψηλός, πρέπει να αποφεύγονται εργασίες και δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, υπερθέρμανση ή γυμνή φλόγα. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, καταστροφέων, τροχών και άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν διασφαλίζονται πλήρως οι απαιτούμενες συνθήκες πυρασφάλειας.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους στις επικρατούσες συνθήκες και να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.