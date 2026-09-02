Νεπάλ: Ξεπέρασαν τους 1.200 οι νεκροί – Αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση από τον ΟΗΕ υπέβαλε η κυβέρνηση

Ξεπέρασαν τους 1000 οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που κατέκλυσε πριν από μία εβδομάδα το Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση απευθυνόμενη στον ΟΗΕ ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την ανάταξη των βασικών υποδομών.

Συγκεκριμένα, η καταστροφική πλημμύρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.204 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοουμένων να ανέρχεται σε 4.216, σύμφωνα με έναν νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Από την πλευρά τους, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο, από την πλευρά του Θιβέτ, για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοουμένους.

Αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι χθες, 1η Σεπτεμβρίου, ζήτησε επίσημα από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου για την Ανταπόκριση στις Απώλειες και Ζημίες (Fund for Responding to Loss and Damage) — τον μηχανισμό που συστάθηκε στη σύνοδο COP27 και τέθηκε σε λειτουργία στην COP28 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών— επείγουσα, άμεση υποστήριξη μετά την πλημμύρα του Bhote Kosi, επικαλούμενη ρητά την αμελητέα συμβολή της χώρας στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων έναντι των δυσανάλογων κλιματικών επιπτώσεων που συνεχίζει να απορροφά ως αποτέλεσμα του ανεξέλεγκτου, μη βιώσιμου καπιταλισμού.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η καταστροφή προκλήθηκε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα παγκόσμιας συμβολής και η αντιμετώπισή της αποτελεί επίσης παγκόσμια ευθύνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που το Νεπάλ απευθύνεται στο Ταμείο για την Ανταπόκριση στις Απώλειες και Ζημίες, και οι αξιωματούχοι αναμένουν από το διοικητικό συμβούλιο να αποζημιώσει τη χώρα και όχι να της χορηγήσει δάνειο, καθώς η αξίωση και ο κίνδυνος είναι ήδη πλήρως τεκμηριωμένα. Αυτή είναι η κρίσιμη διαφοροποίηση που θα δοκιμάσει τώρα τη διεθνή κοινότητα.

Το Νεπάλ δεν ζητεί από το Ταμείο να μετατρέψει τη συμπόνια σε γραφειοκρατία κατά τη διάρκεια του τακτικού κύκλου συνεδριάσεων του Δεκεμβρίου. Η επιστολή ζητά ρητά μια έκτακτη, ταχεία απόφαση πριν από τότε. Το αν το Ταμείο θα αποδειχθεί ικανό να δράσει εντός αυτού του χρονοδιαγράμματος, ή αν το Νεπάλ θα αφεθεί να περιμένει μήνες για έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτού του είδους τις καταστροφές, θα δείξει πολλά για το αν η χρηματοδότηση Απωλειών και Ζημιών αποτελεί πραγματικό εργαλείο κλιματικής δικαιοσύνης ή απλώς άλλη μια αργή, διαδικαστική κίνηση.

Ταυτόχρονα, η επιμονή του Νεπάλ ώστε να επιτευχθεί η επαναφορά της υπόθεσής του για την κλιματική δικαιοσύνη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) το 2024 και τώρα η άμεση άσκηση πίεσης σε αυτό το Ταμείο αποτελεί το μοντέλο διαρκούς, κυριαρχικής διεκδίκησης που απαιτεί η παρούσα στιγμή, ανεξάρτητα από το πώς θα ανταποκριθεί το ίδιο το ταμείο.

Στη Σύνοδο ηγετών του Ειρηνικού οι καταστροφές στο Νεπάλ

Το ζήτημα της καταστροφής του Νεπάλ διαπέρασε και ετήσια Σύνοδο των ηγετών των νήσων του Ειρηνικού με την διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα του ΟΗΕ, Μαφάλντα Ντουάρτε: «Τολμώ να ελπίζω ότι αυτό, πέραν των κυμάτων καύσωνα αυτού του καλοκαιριού, πέραν των δασικών πυρκαγιών… θα επανέλθει η προσοχή των πολιτικών στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

«Αυτά τα φαινόμενα εκτυλίσσονται πλέον παντού, δεν είναι ένα φαινόμενο μονάχα των αναπτυσσόμενων χωρών», υπογράμμισε η ίδια.

Η Μαφάλντα Ντουάρτε βρίσκεται στο Παλάου για την ετήσια Σύνοδο των ηγετών των νήσων του Ειρηνικού, τα οποία θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη απειλή τους όσον αφορά την ασφάλεια. Για τη διευθύντρια του Ταμείου, «πολλές χώρες δεν κατανοούν πως ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μη αναστρέψιμα σημεία καμπής».

«Διαπιστώνουμε, σε παγκόσμια κλίμακα, πως η κλιματική αλλαγή υποχωρεί στη σειρά των προτεραιοτήτων, καθώς άλλα θέματα, οι συρράξεις και τα σοκ που προκαλούν περνούν στην πρώτη θέση», σημείωσε σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Να σημειωθεί ότι το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα του ΟΗΕ έχει διπλασιάσει τις επενδύσεις του στον Ειρηνικό τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια (860 εκατομμύρια ευρώ). Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα έχει επενδύσει 19 δισεκατομμύρια δολάρια (16,3 δισεκατομμύρια ευρώ) σε 134 αναπτυσσόμενες χώρες. Υπενθυμίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν από το Πράσινο Ταμείο τον Ιανουάριο. Τον Μάιο, η Βρετανία μείωσε στο μισό τη συνεισφορά της.