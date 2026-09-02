Ιράν: Ορκίζεται να «συντρίψει» τις ΗΠΑ – Επιθέσεις σε πέντε χώρες και νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

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Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμμάχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να προειδοποιεί ότι θα «γκρεμίσει τα θεμέλια» του εχθρού, μετά τα φονικά αμερικανικά πλήγματα της προηγούμενης νύχτας.

Οι αμερικανικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και άμαχοι, σε έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς των τελευταίων μηνών.

Η Τεχεράνη πέρασε στην αντεπίθεση, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η νέα ανάφλεξη είχε άμεσο αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι.

ΗΠΑ: Πλήξαμε Φρουρούς της Επανάστασης, ραντάρ και ναυτικές εγκαταστάσεις

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν και την Κυριακή, για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ και ναυτικές υποδομές.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε γαμήλια δεξίωση στο Σιρίκ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπου τραυματίστηκαν ακόμη 70 άνθρωποι, ενώ άλλοι επτά έχασαν τη ζωή τους στο Χουζεστάν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης τον θάνατο τεσσάρων μελών τους, καθώς και τεσσάρων μελών της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ.

Ο βομβαρδισμός της γαμήλιας δεξίωσης

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «Σατανά» μετά το πλήγμα στη γαμήλια δεξίωση. Παρέπεμψε παράλληλα στον βομβαρδισμό σχολείου στη Μινάμπ, όπου είχαν σκοτωθεί 155 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, κατά τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Minab school: children massacred.

Lamerd sports hall: kids slaughtered.

Kouhestak wedding: children killed with families. If a power acts like Satan, picks targets like Satan, and kills like Satan, it’s Satan. Shields a junior Satan that does the same? It’s THE Great Satan. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 2, 2026

Από την πλευρά της, η CENTCOM απέρριψε τις κατηγορίες περί σκόπιμης επίθεσης εναντίον αμάχων.

«Ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε εκπρόσωπός της.

More than 70 Iranians were killed or injured in a U.S. strike on a wedding ceremony in Kuhestak, Sirik County, Hormozgan province. Most of the victims were women and children. pic.twitter.com/YXZ9Lp8bOm — Sara Massoumi (@SaraMassoumi) September 2, 2026

Ιρανικά μέσα δημοσίευσαν βίντεο από τον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης. Σε ένα από αυτά, ένας άνδρας εμφανίζεται να δείχνει ένα λευκό σανδάλι με γκλίτερ, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Άλλο ένα ζευγάρι αρβύλες σε αυτήν τη στρατιωτική βάση».

The United States’ catalogue of atrocities against the nation of Iran is now complete: a residential home in Kuhestak, #Sirik, was brutally attacked tonight while families were celebrating a wedding. More than 50 innocent men, women and children were martyred or wounded. This… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 1, 2026

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, χαρακτήρισε το πλήγμα «έγκλημα πολέμου», υποστηρίζοντας ότι «μια γαμήλια εκδήλωση βομβαρδίστηκε στο πλαίσιο της απεγνωσμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να καλύψουν την αποτυχία τους».

حقیقت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دیشب در #سیریک به نمایش درآمد؛ جایی که یک مراسم عروسی، در چارچوب تلاش مذبوحانه آمریکا برای پنهان‌کردن شکست خود، بمباران شد؛ واقعیت، جنایت‌هایی است که آمریکا مرتکب می‌شود نه ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی که به دروغ مقام‌های آمریکایی را… pic.twitter.com/tKDPTHdV5u — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 2, 2026

Τεχεράνη: Έρχεται «νέα στρατηγική»

Η ιρανική ηγεσία προειδοποίησε ότι η απάντησή της θα ακολουθήσει μια «νέα στρατηγική», με στόχο «να γκρεμίσει τα θεμέλια» του εχθρού.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς «οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται με τον αμερικανό εχθρό», καθώς οι επιθέσεις επεκτείνονται πλέον σε πολλές χώρες της περιοχής.

Στην Ιορδανία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δέκα ιρανικούς πυραύλους, ενώ άλλοι τρεις έπεσαν σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Κουβέιτ ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών έπειτα από επιδρομή drones, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στην Ερμπίλ του Ιράκ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκεί στόχευσαν αμερικανική βάση.

Στο Μπαχρέιν, η Γκισλάν Σαάντ περιέγραψε στο AFP πώς η ίδια και τα δύο παιδιά της ξύπνησαν από τις σειρήνες συναγερμού. «Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί γρήγορα, ιδίως επειδή μόλις ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά», ανέφερε.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης τα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση κορυφώνεται και στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει να μετονομαστεί σε «Στενά Τραμπ».

Δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού έπεσαν σε νάρκες, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει κλείσει το πέρασμα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει, από την πλευρά του, ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον σχεδόν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα ολοκληρωτικής κατάρρευσης.

«Πότε θα ξεσηκωθεί και θα δώσει μάχη ο ιρανικός λαός;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθύνοντας εμμέσως κάλεσμα στους Ιρανούς να στραφούν εναντίον του καθεστώτος.