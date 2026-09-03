Τραμπ για Χάρι και Μέγκαν: «Χαίρομαι που έφυγαν από τις ΗΠΑ» – «Εγώ δεν θα τους δεχόμουν πίσω» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι χαρούμενος που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εγκατέλειψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψαν στη Βρετανία, εξαπολύοντας παράλληλα νέα επίθεση εναντίον του ζευγαριού για τη συμπεριφορά του απέναντι στη βασιλική οικογένεια.

«Χαίρομαι γι’ αυτό. Δεν ήμουν θαυμαστής τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μία εβδομάδα μετά την αναχώρηση του Χάρι και της Αμερικανίδας συζύγου του από το Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Ο Τραμπ κατηγόρησε το ζευγάρι ότι αντιμετώπισε τη βρετανική βασιλική οικογένεια με «μεγάλη ασέβεια», στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του κατά της Μέγκαν.

«Δεν μου άρεσε ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε»

«Πιστεύω ότι συμπεριφέρθηκαν στη βασιλική οικογένεια με μεγάλη ασέβεια. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε εκείνη. Πιστεύω ότι έδειξε τρομερή ασέβεια προς τη βασίλισσα, προς τον βασιλιά Κάρολο», δήλωσε.

Ο Χάρι και η Μέγκαν εγκαθίστανται πλέον ξανά στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους για τις ΗΠΑ, η οποία είχε συνοδευτεί από έντονη αντιπαράθεση και τις σκληρές επικρίσεις τους προς τη βασιλική οικογένεια.

Οι σχέσεις του Χάρι με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο, φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί έπειτα από τις πιο πρόσφατες επισκέψεις του πρίγκιπα στη Βρετανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ωστόσο, παραμένει αποξενωμένος από τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, και τη σύζυγό του, Κάθριν.

Τραμπ: «Εγώ δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει επικρίνει επανειλημμένα τη Μέγκαν Μαρκλ στο παρελθόν, υποστήριξε ότι ο ίδιος θα είχε ακολουθήσει πολύ διαφορετική στάση εάν βρισκόταν στη θέση της βασιλικής οικογένειας.

«Ίσως εγώ είμαι διαφορετικός. Δεν θα τον είχα δεχτεί πίσω, σωστά; Αν ήμουν η βασιλική οικογένεια, δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω», είπε χαρακτηριστικά.