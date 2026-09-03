ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0: «Λευκή» μοιρασιά στην Τούμπα με πρωταγωνιστή τον Χριστογεώργο, δείτε τα highlights

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε έναν αγώνα που επηρεάστηκε από την έντονη βροχόπτωση. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Χριστογεώργος, ο οποίος πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις, στερώντας το γκολ από τον ΠΑΟΚ.

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Αθλητισμός

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα ματς που επηρεάστηκε από την έντονη βροχόπτωση.
  • Ο Χριστογεώργος ήταν ο κορυφαίος των Κρητικών, πραγματοποιώντας σωτήριες επεμβάσεις και στερώντας από τον Δικέφαλο το γκολ.
  • Ο ΠΑΟΚ είχε τις περισσότερες καλές στιγμές, με τους Ούγκρεσιτς, Μύθου και Σορετίρε να απειλούν, χωρίς όμως να βρουν δίχτυα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ένα ματς που επηρεάστηκε από την έντονη βροχόπτωση και διεκόπη στο ημίχρονο, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Χριστογεώργος ήταν ο κορυφαίος των Κρητικών, πραγματοποιώντας σωτήριες επεμβάσεις και στερώντας από τον Δικέφαλο το γκολ. Ο ΠΑΟΚ είχε τις περισσότερες καλές στιγμές, με τους Ούγκρεσιτς, Μύθου και Σορετίρε να απειλούν, χωρίς όμως να βρουν δίχτυα.

Ο ΟΦΗ είχε τη δική του στιγμή με τον Αποστολάκη, ενώ ο Χριστογεώργος συνέχισε να δηλώνει «παρών» στο δεύτερο μέρος, σταματώντας και τις προσπάθειες του Μύθου.

Έτσι, οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό. Στην επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο.

Δείτε τα highlights:

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

  • Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026

  • Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
  • Μαρκό – Κηφισιά 2-2
  • ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4
  • Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1
  • ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

  • Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 21:00
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