Ύπνος: Κοιμάστε λιγότερο από 6 ώρες; Τι δείχνει νέα μελέτη για τον κίνδυνο υπέρτασης

Αν συνηθίζετε να κοιμάστε λιγότερο από έξι ώρες κάθε βράδυ, ίσως αξίζει να επανεξετάσετε αυτή τη συνήθεια. Νέα μελέτη συνδέει τη μικρή διάρκεια ύπνου με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, προσθέτοντας ακόμη ένα στοιχείο στα επιστημονικά δεδομένα για τη σχέση μεταξύ ύπνου και υγείας της καρδιάς. Ειδικοί εξηγούν τι σημαίνουν τα επιστημονικά ευρήματα και ποιες άλλες καθημερινές συνήθειες μπορούν να προστατεύσουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Ύπνος και υγεία της καρδιάς: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Το σώμα και ο εγκέφαλός μας βασίζονται στον ύπνο για να λειτουργήσουν σωστά, αλλά δεν καταφέρνουμε πάντα να συμπληρώσουμε τις συνιστώμενες επτά ή περισσότερες ώρες κάθε βράδυ. Κάποιες φορές η καθημερινότητα μπαίνει εμπόδιο, με αποτέλεσμα να στερούμαστε τον απαραίτητο ύπνο. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι αυτή η φαινομενικά αβλαβής συνήθεια μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζετε.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Blood Pressure, στην οποία οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση του ύπνου ή της έλλειψής του στην καρδιαγγειακή υγεία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα μιας προηγούμενης μελέτης του 2008 σε περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες, ηλικίας 65 ετών και άνω, από τους οποίους ζητήθηκε να δηλώσουν πόσες ώρες κοιμούνται καθημερινά. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες:

Μικρή διάρκεια ύπνου: Λιγότερο από έξι ώρες.

Μεγάλη διάρκεια ύπνου: Εννέα ώρες ή περισσότερο.

Ενδιάμεση/Κανονική διάρκεια: Έξι έως οκτώ ώρες.

Τι έδειξε η μελέτη

Από τους 15.650 συμμετέχοντες, οι 7.345 πληρούσαν τα κριτήρια για υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση). Διασταυρώνοντας τα δεδομένα του ύπνου με τις διαγνώσεις υπέρτασης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

Η μεγάλη διάρκεια ύπνου δεν είχε κάποια σημαντική συσχέτιση με την εμφάνιση υπέρτασης.

Αντίθετα, η μικρή διάρκεια ύπνου (κάτω από 6 ώρες) συνδέθηκε άμεσα με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης.

Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα ευρήματα

Συνήθως, όταν σκεφτόμαστε τη σημασία του επαρκούς ύπνου, εστιάζουμε στην ξεκούραση, την ενέργεια και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Η καρδιαγγειακή υγεία, όμως, αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό λόγο για να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου μας. Τα ευρήματα της νέας μελέτης έρχονται να προστεθούν σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο σύνολο επιστημονικών δεδομένων που διερευνά τη σύνδεση μεταξύ ύπνου και υγείας της καρδιάς.

«Ο ύπνος δεν σχετίζεται μόνο με το αίσθημα ξεκούρασης», εξηγεί ο Cheng-Han Chen, M.D., επεμβατικός καρδιολόγος και διευθυντής του Πρόγραμμα Δομικών Καρδιοπαθειών (Structural Heart Program) στο MemorialCare Saddleback Medical Center στην Καλιφόρνια. «Ενδέχεται επίσης να διαδραματίζει ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και σε άλλες λειτουργίες που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Στο μέλλον, η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου ενδέχεται να αποτελέσουν χρήσιμους παράγοντες για τους γιατρούς, ώστε να εντοπίζουν ποιοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν υψηλή πίεση».

Η σημασία της πρόληψης για την υπέρταση

Η κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της καρδιάς και τη μακροζωία. «Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, τα οποία παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως», επισημαίνει ο Dr. Chen.

«Με την πάροδο του χρόνου, η υψηλή αρτηριακή πίεση επιβαρύνει την καρδιά και φθείρει τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι’ αυτό το λόγο, οι συνήθειες του τρόπου ζωής που συμβάλλουν στην πρόληψη ή τον έλεγχο της υπέρτασης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της καρδιάς σας».

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Εάν συνηθίζετε να παραμένετε ξάγρυπνοι μέχρι αργά το βράδυ κάνοντας doomscrolling στο κινητό, αυτό είναι το σημάδι στο οποίο πρέπει να εστιάσετε για τη βελτίωση του ύπνου σας. Ειδικότερα, ο Dr. Chen συνιστά να θέσετε τον ποιοτικό ύπνο ως απόλυτη προτεραιότητα, καθώς το ξενύχτι που συνοδεύεται από στριφογύρισμα στο κρεβάτι χωρίς να μπορείτε να κοιμηθείτε μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επιβλαβές με την πλήρη έλλειψη ύπνου.

«Ο σταθερός, επαρκής και ξεκούραστος ύπνος αποτελεί θεμέλιο λίθο για ένα συνολικά υγιές καρδιαγγειακό σύστημα», εξηγεί ο ειδικός. «Εάν κάποιος αντιμετωπίζει συχνά αϋπνία, ξυπνάει τακτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας ή νιώθει υπερβολική κούραση μέσα στη μέρα, πρέπει να συζητήσει αυτά τα συμπτώματα με έναν γιατρό».

Πώς αλλιώς μπορείτε να προστατεύσετε την υγεία της καρδιάς σας

Ακόμη κι αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε καλά, υπάρχουν κι άλλα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να θωρακίσετε την καρδιαγγειακή σας υγεία και να μειώσετε τον κίνδυνο υπέρτασης.

«Ο ύπνος είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ», εξηγεί ο Dr. Chen. «Η τακτική σωματική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή για την καρδιά, η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, η διακοπή του καπνίσματος και η διαχείριση του άγχους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της καρδιάς».

Όσον αφορά τις διατροφικές αλλαγές, ο ειδικός προτείνει να εστιάσετε σε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες και άπαχες πηγές πρωτεΐνης, περιορίζοντας παράλληλα το αλάτι (νάτριο), τα κορεσμένα λιπαρά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

«Είναι επίσης σημαντικό να είστε προσεκτικοί με την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς η υπερβολική ποσότητα μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να επιβαρύνει την καρδιά», προσθέτει. «Συνδυαστικά, αυτές οι καθημερινές υγιεινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο υψηλής πίεσης και να εξασφαλίσουν μια υγιή καρδιά μακροπρόθεσμα».

Ύπνος και υγεία της καρδιάς: Πώς η έλλειψη ύπνου συνδέεται με την υπέρταση

Η παραπάνω μελέτη έρχεται να ενισχύσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σύνδεση ανάμεσα στον ύπνο και την καρδιαγγειακή υγεία. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς η αρτηριακή πίεση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από το πόσες ώρες κοιμόμαστε.

Ο Dr. Chen επισημαίνει ότι, καθώς η έρευνα ήταν παρατηρησιακή, μπορεί να αναδείξει μια συσχέτιση ανάμεσα στη μικρότερη διάρκεια ύπνου και τον αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίου και αιτιατού.

Παράλληλα, ο ίδιος τονίζει ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρέασαν την εμφάνιση υψηλής πίεσης, όπως:

Υποκείμενα νοσήματα και προβλήματα υγείας

Έντονο στρες και άγχος

Καθημερινές συνήθειες και τρόπος ζωής

Λοιποί αστάθμητοι παράγοντες που δεν μετρήθηκαν απευθείας στη μελέτη

Παρά τους περιορισμούς, παραμένουν ισχυρές οι ενδείξεις ότι ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος μπορεί να προστατεύει την καρδιά σας πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε.