Πριν από τον ύπνο: Το ρόφημα που προτείνουν ειδικοί εάν έχετε υψηλή πίεση

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Η υπέρταση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με ειδικούς, ένα ρόφημα μπορεί να αποτελέσει μια ευεργετική προσθήκη στη βραδινή σας ρουτίνα, χάρη στις φυσικές του ενώσεις που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και των αγγείων.

Το καλύτερο ρόφημα που μπορείτε να καταναλώσετε μετά το δείπνο αν έχετε υψηλή πίεση

Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) συχνά αναπτύσσεται αθόρυβα με την πάροδο του χρόνου και οι βραδινές σας συνήθειες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείρισή της. Παρόλο που κανένα μεμονωμένο ρόφημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υγιεινή διατροφή, την τακτική άσκηση ή τη φαρμακευτική αγωγή, η επιλογή του κατάλληλου αφεψήματος πριν τον ύπνο μπορεί να ενισχύσει τη συνολική σας προσπάθεια για τη ρύθμιση της πίεσης.

Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο ρόφημα μετά το βραδινό φαγητό αν έχετε αυξημένη πίεση; Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι το τσάι ιβίσκου χωρίς ζάχαρη.

Χωρίς καφεΐνη από τη φύση του και πλούσιο σε ευεργετικές φυτικές ενώσεις, το αφέψημα ιβίσκου καλύπτει τις ανάγκες ενυδάτωσης του οργανισμού, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τους στόχους σας για φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης.

Γιατί το τσάι ιβίσκου είναι ιδανική επιλογή εάν έχετε υψηλή πίεση

Σύμφωνα με διαιτολόγους, το τσάι ιβίσκου αποτελεί την πιο έξυπνη επιλογή μετά το δείπνο για την διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης για τους εξής λόγους:

Υποστηρίζει τη συνολική ενυδάτωση του οργανισμού

Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες

Συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Υποστηρίζει τη συνολική ενυδάτωση του οργανισμού

Το τσάι ιβίσκου αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για να παραμένετε ενυδατωμένοι, γεγονός που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η επαρκής ενυδάτωση υποστηρίζει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθά τους νεφρούς να διατηρούν την ισορροπία νατρίου και υγρών, η οποία επηρεάζει άμεσα την πίεση.

«Μακροπρόθεσμα, η αυξημένη πρόσληψη υγρών έχει συνδεθεί με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση», αναφέρει η διατροφολόγος Patricia Kolesa. «Αυτό πιθανότατα σχετίζεται με την ικανότητα των υγρών να αυξάνουν τον όγκο του αίματος, μειώνοντας το φορτίο στις αρτηρίες».

Επιλέγοντας τσάι ιβίσκου χωρίς ζάχαρη, πετυχαίνετε τους στόχους ενυδάτωσης ακόμα και τις ημέρες που δεν έχετε διάθεση να πιείτε σκέτο νερό.

Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες

«Το τσάι ιβίσκου είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, όπως τα φλαβονοειδή, τα οποία έχουν συσχετιστεί με τη μείωση της πίεσης», εξηγεί η Kolesa.

Η κλινική διατροφολόγος Michelle Routhenstein προσθέτει: «Αυτές οι ενώσεις βοηθούν στη διατήρηση του μονοξειδίου του αζώτου, ενός μορίου που δίνει σήμα στα αγγεία να χαλαρώσουν και να διευρυνθούν, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος». Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η υψηλότερη πρόσληψη πολυφαινολών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.

Επιπλέον, οι πολυφαινόλες του ιβίσκου επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (μια ομάδα ορμονών που ρυθμίζει την πίεση), προάγοντας τη χαλάρωση των αγγείων και υποστηρίζοντας υγιή επίπεδα πίεσης.

Συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση ιβίσκου συνδέεται με μείωση της συστολικής πίεσης («μεγάλη» πίεση), ιδιαίτερα σε άτομα που εμφανίζουν ήδη υψηλές τιμές.

Αν και δεν υπάρχει μια επίσημα καθορισμένη ημερήσια δόση, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση 3 φλιτζανιών την ημέρα (που ισοδυναμούν με περίπου 4 γραμμάρια ιβίσκου) μπορεί να μειώσει τη συστολική πίεση μετά από έξι εβδομάδες.

Tips χρήσης: Η ένταξη ενός φλιτζανιού μετά το βραδινό γεύμα είναι ένας απλός τρόπος να βάλετε το τσάι ιβίσκου στη ρουτίνα σας. Ωστόσο, η έρευνα δεν δείχνει ότι η βραδινή κατανάλωση είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας.

Πώς να απολαύσετε το τσάι ιβίσκου

Το τσάι ιβίσκου έχει μια φυσικά υπόξινη γεύση και πλούσιο βαθύ χρώμα, γεγονός που το καθιστά απολαυστικό τόσο ζεστό όσο και κρύο. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να το εντάξετε στη βραδινή σας ρουτίνα:

Ελαχιστοποιήστε τη ζάχαρη: Επιλέξτε αφέψημα ιβίσκου χωρίς προσθήκη γλυκαντικών. Η προστιθέμενη ζάχαρη σχετίζεται με την αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης και τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.

Απολαύστε το ζεστό: Αφήστε τα αποξηραμένα άνθη ιβίσκου ή τα φακελάκια τσαγιού σε ζεστό νερό για 5 έως 10 λεπτά. Όσο περισσότερο το αφήνετε, τόσο πιο έντονο χρώμα και υπόξινη γεύση θα αποκτήσει.

Εκχύλιση σε κρύο νερό (Cold-brew): Προσθέστε αποξηραμένο ιβίσκο σε μια κανάτα με κρύο νερό και αφήστε τη στο ψυγείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για ένα δροσιστικό παγωμένο τσάι. Tip: Μπορείτε να προσθέσετε φλούδα πορτοκαλιού και ένα ξύλο κανέλας για έξτρα άρωμα.

Φτιάξτε ένα βραδινό Mocktail: Αναμείξτε παγωμένο τσάι ιβίσκου με ανθρακούχο νερό για ένα ενυδατικό, χωρίς αλκοόλ ρόφημα πριν από τον ύπνο.

Επιπλέον στρατηγικές για τη ρύθμιση της υψηλής πίεσης

Το τσάι ιβίσκου δεν είναι το μόνο φυσικό μέσο που βοηθά στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης. Οι παρακάτω απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν επίσης να συμβάλουν σημαντικά:

Μειώστε το αλκοόλ

Βάλτε τη γυμναστική στη ζωή σας

Περιορίστε το αλάτι

Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών

Μειώστε το αλκοόλ

Οι ιατρικές οδηγίες συνιστούν τη μείωση ή την πλήρη διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς η χρήση του αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Αν επιλέξετε να πιείτε, περιοριστείτε στο 1 ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και έως 2 ποτά για τους άνδρες.

Βάλτε τη γυμναστική στη ζωή σας

Η τακτική σωματική δραστηριότητα χαμηλώνει την πίεση ενισχύοντας την καρδιά και βελτιώνοντας τη λειτουργία των αγγείων. Στοχεύστε σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης την εβδομάδα, συνδυαστικά με δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης.

Περιορίστε το αλάτι

Η μείωση του αλατιού βοηθά στην πρόληψη και τη ρύθμιση της υπέρτασης. Περιορίστε το νάτριο σε λιγότερο από 2.300 mg την ημέρα (με ιδανικό στόχο τα κάτω από 1.500 mg ημερησίως για μέγιστα οφέλη).

Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών

Οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν την υγεία των αγγείων τρέφοντας τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον 28 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια για τους άνδρες.