Καρκίνος: Το σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοούν ποτέ όσοι είναι άνω των 50 ετών, σύμφωνα με ογκολόγο

Ο πόνος στη μέση και την πλάτη είναι ιδιαίτερα συχνός μετά τη μέση ηλικία και τις περισσότερες φορές οφείλεται σε μυοσκελετικά αίτια. Ωστόσο, όταν πρόκειται για έναν νέο και επίμονο πόνο που δεν υποχωρεί ή δεν επηρεάζεται από την κίνηση και την ξεκούραση, οι ειδικοί συνιστούν να μην παραβλέπεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα τέτοιο μοτίβο μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας πιο σοβαρής υποκείμενης πάθησης, μεταξύ άλλων και καρκίνου.

Πόνος στην πλάτη: Το σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοούν όσοι είναι άνω των 50 ετών

Μετά την ηλικία των 50 ετών, ένας συχνός πόνος δεν θα πρέπει να αγνοείται, ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η οσφυαλγία ή η ραχιαλγία δεν σχετίζεται με σοβαρή πάθηση. Ωστόσο, οι γιατροί επισημαίνουν ότι ορισμένα μοτίβα πόνου μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι και να χρειάζονται περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνδέονται και με καρκίνο.

«Ο κύριος λόγος που το συγκεκριμένο σύμπτωμα διαφεύγει της προσοχής είναι ότι ο πόνος στην πλάτη είναι τόσο συνηθισμένος στη μέση ηλικία, που κανείς δεν υποψιάζεται ότι μπορεί να κρύβει κάτι σοβαρό», εξηγεί ο Dr Jiri Kubes, ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος στο Proton Therapy Center. «Μέχρι να αξιολογηθεί ως κάτι πιο σοβαρό, συχνά έχει ήδη διαρκέσει για μήνες».

Ένας νέος, επίμονος πόνος στην ηλικία των 50 ετών ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με τον ίδιο πόνο στην ηλικία των 25, καθώς η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Η ανησυχία είναι μεγαλύτερη όταν πρόκειται για μια ενόχληση που δεν είχε παρουσιάσει στο παρελθόν.

Διάφορες μορφές καρκίνου — συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, του προστάτη, του πνεύμονα, των νεφρών και του θυρεοειδούς — μπορούν να κάνουν μετάσταση στα οστά, με τον πόνο στην πλάτη να αποτελεί συχνά την πρώτη εμφανή ένδειξη. Το πολλαπλό μυέλωμα, ένας καρκίνος που ξεκινά από τον ίδιο τον μυελό των οστών, μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με αυτόν τον τρόπο.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το σημείο του πόνου. Ο πόνος στο μέσο της πλάτης (θωρακική μοίρα), σε αντίθεση με τη μέση (οσφυϊκή μοίρα), είναι λιγότερο συνηθισμένος ως απλή μυϊκή κάκωση και θεωρείται γενικά πιο ύποπτος.

Ο Dr Kubes σημειώνει: «Δεν λέμε ότι κάθε ενόχληση σημαίνει καρκίνο, αλλά αν ο πόνος εμφανιστεί ξαφνικά και δεν υποχωρεί, τότε είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας».

Το μοτίβο του πόνου που πρέπει να σας προβληματίσει

Η ειδοποιός διαφορά δεν έγκειται μόνο στην ένταση, αλλά και συμπεριφορά του πόνου:

Κοινός μυϊκός πόνος: Συνδέεται άμεσα με την κίνηση — έξαρση κατά το σκύψιμο, τη συστροφή, την άρση βάρους ή την όρθια στάση — και συνήθως υποχωρεί με την ξεκούραση.

Πόνος που σχετίζεται με καρκίνο: Δεν ακολουθεί αυτούς τους κανόνες.

«Αυτό που με ανησυχεί είναι ο συνεχής πόνος, είτε κινείστε είτε είστε σε απόλυτη ηρεμία. Ο πόνος που σας ξυπνάει τη νύχτα ή δεν ανταποκρίνεται στα συνηθισμένα παυσίπονα είναι ένα μοτίβο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», εξηγεί ο γιατρός.

Συμπτώματα που απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα

Υπάρχει επίσης μια ομάδα συμπτωμάτων που δεν πρέπει να περιμένουν ένα τακτικό ραντεβού:

Αδυναμία στα πόδια

Μούδιασμα ή μούδιασμα/τσιμπήματα (μυρμήγκιασμα)

Αστάθεια στο βάδισμα

Νέα απώλεια ελέγχου της ούρησης ή του εντέρου (ακράτεια)

Όταν αυτά συνδυάζονται με πόνο στην πλάτη, μπορεί να υποδηλώνουν πίεση στον νωτιαίο μυελό. «Αυτό αποτελεί επείγον περιστατικό που απαιτεί άμεση αξιολόγηση την ίδια ημέρα, και όχι μια κατάσταση αναμονής», προειδοποιεί ο Δρ Kubes.

Ο πόνος στην πλάτη είναι ακόμη πιο ύποπτος όταν συνοδεύεται από άλλες αλλαγές στον οργανισμό, όπως:

Επίμονος βήχας

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Νέο όγκο ή πρήξιμο στο στήθος

«Ο συνδυασμός είναι αυτός που μας δίνει την πλήρη εικόνα», αναφέρει ο Dr. Kubes. «Ένα μεμονωμένο σύμπτωμα συνήθως δεν εμπνέει ανησυχία. Πολλά σύμπτωμα μαζί όμως, ειδικά όταν επιμένουν, αξίζει να ελεγχθούν».

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι γιατροί δεν ζητούν από τους ανθρώπους μέσης ηλικίας να πανικοβάλλονται με κάθε ενόχληση. Ζητούν όμως να δίνουν προσοχή σε έναν πόνο που είναι νέος, δεν αλλάζει με την κίνηση ή την ανάπαυση και δεν υποχωρεί.

«Αν νιώθετε κάτι διαφορετικό από τους συνηθισμένους σας πόνους και αυτό επιμένει, επισκεφθείτε έναν γιατρό. Μπορεί να μην είναι καρκίνος. Αν όμως είναι, η έγκαιρη διάγνωση σας δίνει περισσότερες θεραπευτικές επιλογές και προλαμβάνει επιπλοκές στη συνέχεια», καταλήγει ο Dr. Kubes.