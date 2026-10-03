Βενεζουέλα: Κεριά και δάκρυα 100 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που άφησε πίσω του πάνω από 6.500 νεκρούς

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Περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Καραμπαγιέδα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα της Βενεζουέλας, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη χώρα πριν από 100 ημέρες.

Με λευκά κεριά στα χέρια, κάτοικοι και συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν συγκρότημα κατοικιών, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Εθελοντές μοίρασαν κεριά στους συγκεντρωμένους, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων κράτησαν ζωντανές τις μνήμες των ανθρώπων που χάθηκαν μέσα στα συντρίμμια.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η 16χρονη Φρανσέλις Ιριάρτε, η οποία έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε το κτίριο μπροστά στα μάτια των γονιών της, καθώς επέστρεφαν από το σούπερ μάρκετ. Τα λείψανά της εντοπίστηκαν στα συντρίμμια έπειτα από 29 ημέρες ερευνών.

«Θα σ’ αγαπάμε για πάντα, κόρη μου», έγραφε το μήνυμα που είχε τοποθετηθεί πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειάς της, σε μια συγκινητική υπενθύμιση της απώλειας.

Η Φιελούς Περδόμο, που έχασε συγγενικά της πρόσωπα από τον σεισμό, στάθηκε μπροστά στο άδειο οικόπεδο όπου βρισκόταν κάποτε η πολυκατοικία και μίλησε με δάκρυα για την καταστροφή.

«Είναι δύσκολο να λες στον εαυτό σου ότι δεν έχει απομείνει τίποτα, παρά μόνο ένα μικρό δέντρο. Είναι τρομερό», ανέφερε.

Ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, με περισσότερους από 6.500 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Εκατό ημέρες μετά, οι κάτοικοι της Καραμπαγιέδα επέστρεψαν στο σημείο της καταστροφής, όχι μόνο για να θρηνήσουν, αλλά και για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

#2Oct | A 100 días del doblete sísmico que sacudió al país el 24 de junio, cientos de personas se reunieron en Playa Grande y Caraballeda, La Guaira, para orar y rendir homenaje a la memoria de las víctimas que dejaron los movimientos telúricos. El gobierno encargado de… pic.twitter.com/5DgMjOnD4S — El Diario (@eldiario) October 3, 2026