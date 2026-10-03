Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την Ανατολική Θάλασσα – Έπεσε εκτός της ιαπωνικής ΑΟΖ

Βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας, εκτόξευσε σήμερα η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
[Emergency alert]
North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.
— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) October 2, 2026
Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στη Σεούλ.
Χθες Παρασκευή, η Πιονγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά Νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, απορρίπτοντας την αξίωση της Νότιας Κορέας να ζητήσει συγγνώμη.