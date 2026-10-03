Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την Ανατολική Θάλασσα – Έπεσε εκτός της ιαπωνικής ΑΟΖ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα, ο οποίος έπεσε εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Η εκτόξευση έγινε από την περιοχή Γουονσάν και ακολουθεί την απόρριψη από την Πιονγιάνγκ κατηγοριών από τη Σεούλ για τραυματισμό στρατιωτών από νάρκες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.
  • Ο πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
  • Χθες Παρασκευή, η Πιονγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά Νοτιοκορεάτες στρατιώτες.

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Βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας, εκτόξευσε σήμερα η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στη Σεούλ.

Χθες Παρασκευή, η Πιονγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά Νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, απορρίπτοντας την αξίωση της Νότιας Κορέας να ζητήσει συγγνώμη.

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