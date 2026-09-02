Θήβα: Νέες εικόνες και βίντεο από τη φωτιά στον Μύτικα – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον Μύτικα Θήβας για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, 16 οχήματα και 8 αεροσκάφη.

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Φωτιά στην Θήβα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 16 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, καθώς η Βοιωτία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης φέτος.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Βοιωτία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται, ανάλογα με τις ανάγκες, από εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

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