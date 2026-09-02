Θήβα: Νέες εικόνες και βίντεο από τη φωτιά στον Μύτικα – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Βοιωτία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται, ανάλογα με τις ανάγκες, από εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>