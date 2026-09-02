Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή απολογείται ο 29χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του – Κρίσιμη η κατάσταση της 24χρονης

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Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα.

Ο 29χρονος μετήχθη στο δικαστικό μέγαρο Θεσπρωτίας, όπου παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο του εισαγγελέα και στη συνέχεια αναχώρησε για την αστυνομική διεύθυνση, όπου θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epirusgate.gr, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Θόλωσα» υποστήριξε ο 29χρονος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ίδιος υποστηρίζει ότι άρχισε να λογομαχεί με την σύντροφό του, για ασήμαντη αφορμή, ενώ βρίσκονταν σε κέντρο διασκέδασης.

Ο διαπληκτισμός συνεχίστηκε και αφού αναχώρησαν από το μαγαζί. Όταν έφτασαν στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο ίδιος, θολωμένος και νευριασμένος, έβαλε μπροστά για να φύγει και να εγκαταλείψει την σύντροφό του.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η κοπέλα ανέβηκε πάνω στο καπό του οχήματος, και όταν εκείνος ξεκίνησε το αυτοκίνητο η 24χρονη έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε σοβαρά.

Κρίσιμη η κατάσταση της 24χρονης

Η 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στην κλείδα και αιμάτωμα, ενώ σήμερα αναμένεται να υποβληθεί εκ νέου σε αξονική τομογραφία, ώστε οι γιατροί να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας της και να διαπιστώσουν πώς ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή, ώστε να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

Τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Σεπτεμβρίου στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ του 29χρονου και της 24χρονης, οι οποίοι είναι σύντροφοι.

Στη συνέχεια, ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η νεαρή γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος. Ο ίδιος συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα η 24χρονη να πέσει από το εν κινήσει αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας το πρωί της ίδιας ημέρας. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με συσκευή αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική της εξέλιξη, με την απολογία του κατηγορουμένου να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.