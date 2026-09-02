Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη: Σε Red Code Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου

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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 η Αττική, η Εύβοια και περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η απόφαση ελήφθη καθώς, βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται να φτάσει στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται:

Η Περιφέρεια Αττικής

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Τι προβλέπει η κατάσταση Red Code

Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των υλικών και μέσων που απαιτούνται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι στον επαπειλούμενο κίνδυνο, η αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης καταστροφής.

Στο πλαίσιο της αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα.

Τα αρμόδια όργανα θα εξετάσουν ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ενδεχόμενη εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.