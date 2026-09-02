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Δανάη Μπάρκα: «Θέλω να γκρεμίσω το σπίτι» – Το πρώτο βίντεο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε χθες Τρίτη (1/9) ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, σηματοδοτώντας μια νέα και σημαντική φάση στην προσωπική της ζωή. Μία ημέρα μετά τη χαρμόσυνη ανακοίνωση, η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα social media την έντονη επιθυμία της να ανανεώσει τον προσωπικό της χώρο, εκφράζοντας χιουμοριστικά την πρόθεσή της να «γκρεμίσει το σπίτι».

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, περνώντας σε μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική φάση της προσωπικής της ζωής.
  • Μία ημέρα μετά τη χαρμόσυνη ανακοίνωση, η παρουσιάστρια έκανε μια νέα ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας ότι σκέφτεται έντονα να προχωρήσει σε αλλαγές στο σπίτι της.
  • Με χιουμοριστικό τρόπο, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε την έντονη επιθυμία της να ανανεώσει τον προσωπικό της χώρο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ που τις τελευταίες 10 μέρες ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι και να αλλάξω κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα, αλλά δε ξέρω από πού ν’ αρχίσω».

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Σε μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική φάση της προσωπικής της ζωής έχει περάσει η Δανάη Μπάρκα, η οποία ανακοίνωσε χθες Τρίτη (1/9) ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Μία ημέρα μετά τη χαρμόσυνη ανακοίνωση, η παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε μια νέα ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας αυτή τη φορά ότι τις τελευταίες ημέρες σκέφτεται έντονα να προχωρήσει σε αλλαγές στο σπίτι της.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της, έχοντας ένα ρόφημα στο χέρι, και αποκάλυψε με χιουμοριστικό τρόπο την έντονη επιθυμία της να ανανεώσει τον προσωπικό της χώρο.

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«Εγώ που τις τελευταίες 10 μέρες ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι και να αλλάξω κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα, αλλά δε ξέρω από πού ν’ αρχίσω», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram Story της.

Η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται μια συνολική αναμόρφωση του σπιτιού της, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει ακόμη από πού θα ξεκινήσει ή αν οι σκέψεις αυτές θα οδηγήσουν άμεσα σε εργασίες ανακαίνισης.

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