Δανάη Μπάρκα: «Θέλω να γκρεμίσω το σπίτι» – Το πρώτο βίντεο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Σε μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική φάση της προσωπικής της ζωής έχει περάσει η Δανάη Μπάρκα, η οποία ανακοίνωσε χθες Τρίτη (1/9) ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Μία ημέρα μετά τη χαρμόσυνη ανακοίνωση, η παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε μια νέα ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας αυτή τη φορά ότι τις τελευταίες ημέρες σκέφτεται έντονα να προχωρήσει σε αλλαγές στο σπίτι της.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της, έχοντας ένα ρόφημα στο χέρι, και αποκάλυψε με χιουμοριστικό τρόπο την έντονη επιθυμία της να ανανεώσει τον προσωπικό της χώρο.

«Εγώ που τις τελευταίες 10 μέρες ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι και να αλλάξω κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα, αλλά δε ξέρω από πού ν’ αρχίσω», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram Story της.

Η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται μια συνολική αναμόρφωση του σπιτιού της, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει ακόμη από πού θα ξεκινήσει ή αν οι σκέψεις αυτές θα οδηγήσουν άμεσα σε εργασίες ανακαίνισης.

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