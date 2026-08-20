Δανάη Μπάρκα για το φετινό καλοκαίρι: «Είναι τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό…»

Η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, αφιερωμένη στο φετινό καλοκαίρι, το οποίο περιέγραψε ως «τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό». 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση αφιερωμένη στο καλοκαίρι στον λογαριασμό της στο Instagram. Εξομολογήθηκε πως το φετινό για εκείνη είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα και παράλληλα διδακτικό.
  • Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της ορισμένες άκρως καλοκαιρινές φωτογραφίες, όπως ένα λουκουμάς στην παραλία και ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα.
  • Στο κείμενο που συνόδεψε τα στιγμιότυπα, η Δανάη Μπάρκα έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, πως «Φέτος το καλοκαίρι είναι τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα, και τόσο διδακτικό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία ανάρτηση αφιερωμένη στο καλοκαίρι έκανε η Δανάη Μπάρκα την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στον λογαριασμό της στο Instagram. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως το φετινό για εκείνη είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα και παράλληλα διδακτικό.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες φωτογραφίες που έχει τραβήξει πρόσφατα, οι οποίες είναι άκρως καλοκαιρινές, όπως ένα λουκουμάς στη παραλία και ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα.

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Τα στιγμιότυπα συνόδεψε με ένα κείμενο για το καλοκαίρι, στο οποίο έγραψε: «”Καλοκαίρι”.. γεννήθηκε από το “καλός + καιρός”: τον ευνοϊκό, τον κατάλληλο καιρό. Κι επειδή “καιρός” σημαίνει και η σωστή στιγμή, καλοκαίρι είναι, ποιητικά, ο καλός καιρός της ζωής — η στιγμή που αξίζει να ζήσεις. 

Ο καθένας έχει αγαπημένες εποχές, εγώ είμαι πιο πολύ των υπολοίπων, αλλά όταν το καλοκαίρι έχει θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, αγάπη, ερημιά κι ανεμελιά τότε το αγαπώ κάπως.

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Φέτος το καλοκαίρι είναι τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα, και τόσο διδακτικό, που κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω. Προς το παρόν σας στέλνω μια αγκαλιά από την θαλασσίτσα μας την κρυφή». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ