Εθνική ποδοσφαίρου: Μία ανάσα από τους 8 του Nations League – Τα σενάρια πρόκρισης – Δείτε βίντεο

Η εθνική μας ποδοσφαίρου πήρε την ισοπαλία με 0-0 από τη Γερμανία στην Τούμπα, για την τέταρτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της League A του Nations League και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκρισή της στα προημιτελικά.

Έχοντας πλέον 8 βαθμούς σε 4 αγώνες στη League A του Nations League, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας παραμένει στην πρώτη θέση, έστω και σε ισοβαθμία με την Ολλανδία, αλλά της αρκεί πια ακόμη και μόνο μία νίκη στα δύο τελευταία παιχνίδια για να πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο +3 από Γερμανία

Η “γαλανόλευκη” είναι πια στο +3 από τη Γερμανία και έχει πάρει και την ισοβαθμία από τα “πάντσερ”, έχοντας μπροστά της τα ματς με την Ολλανδία εκτός και τη Σερβία εντός, για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Με την ομάδα του Κλοπ να έχει όμως να δώσει και ντέρμπι με τους “οράνιε” στη συνέχεια, μπορεί να πάρει την πρόκριση η Ελλάδα και ακόμη πιο εύκολα.