ΗΠΑ: Δεν έχει ανακτήσει ακόμα τις αισθήσεις της η Κρίστα Πάικ – Άγνωστη η εξέλιξη της υγείας της

Η Κρίστα Πάικ παραμένει δίχως τις αισθήσεις της και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα, τέσσερις ημέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Στίβεν Φέρελ, οι γιατροί εξακολουθούν να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της μεγάλης δόσης πεντοβαρβιτάλης που της χορηγήθηκε, ενώ η πρόγνωση της υγείας της ενδέχεται να μην γίνει γνωστή για αρκετές ακόμη ημέρες.

Η 50χρονη κρατούμενη νοσηλεύεται υπό φρούρηση από το βράδυ της Τετάρτης (30/09), όταν οι σωφρονιστικές Αρχές του Τενεσί επιχείρησαν να εκτελέσουν τη θανατική ποινή της με θανατηφόρα ένεση. Η διαδικασία απέτυχε, παρά τη χορήγηση δύο δόσεων του φαρμάκου.

Ο Φέρελ δήλωσε στο CNN ότι, από όσο γνωρίζει, η Πάικ δεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της από την απόπειρα εκτέλεσης. Οι δικηγόροι της έχουν επίσης αναφέρει ότι υπέστη εγκαύματα και φουσκάλες στα χέρια της, τις οποίες αποδίδουν στη χορήγηση των φαρμάκων.

Θα χρειαστούν ημέρες

Οι ιατρικές αποφάσεις για την Πάικ λαμβάνονται από πρόσωπο το οποίο η ίδια είχε ορίσει πληρεξούσιο για θέματα υγείας. Οι δικηγόροι της δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητά του, επικαλούμενοι το δικαίωμά της στην ιδιωτικότητα.

Όπως ανέφερε ο Φέρελ, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες μέχρι να διαπιστωθεί εάν η Πάικ μπορεί να αναρρώσει και σε ποιον βαθμό. Παράλληλα, οι συνήγοροί της ζητούν από τις Αρχές του Τενεσί να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα, τις επικοινωνίες, τις εικόνες και τα βίντεο που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεση.

Η διαδικασία είχε καθυστερήσει για περισσότερες από οκτώ ώρες την Τετάρτη, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξέταζε προσφυγή της υπεράσπισης. Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν υποστηρίξει ότι οι ένορκοι που την καταδίκασαν σε θάνατο θα έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη κατά την παιδική της ηλικία.

Κι άλλες αποτυχημένες προσπάθειες

Η αποτυχημένη εκτέλεση της Πάικ επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στις διαδικασίες θανατηφόρας ένεσης στο Τενεσί.

Τον Μάιο, οι Αρχές είχαν διακόψει την εκτέλεση του Τόνι Καρούδερς, καθώς δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθεί δεύτερη ενδοφλέβια γραμμή. Εν τω μετξαύ, ο επίτροπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί, Φρανκ Στράντα, ανακοίνωσε την παραίτησή του το Σάββατο.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει ήδη διατάξει ανεξάρτητη έρευνα για το σύστημα θανατικής ποινής της πολιτείας, μετά και από προηγούμενες περιπτώσεις στις οποίες οι διαδικασίες δεν εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Παραμένει, πάντως, ασαφές τι θα συμβεί με τη θανατική ποινή της Πάικ. Οι δικηγόροι της έχουν ζητήσει από τον κυβερνήτη του Τενεσί να μετατρέψει την ποινή της σε ισόβια κάθειρξη, ενώ επισημαίνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση ανάρρωσης μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν οι δύο γυναίκες ήταν συμμαθήτριες στο Knoxville Job Corps. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Πάικ και ο τότε σύντροφός της επιτέθηκαν στη Σλέμερ, την οποία θεωρούσε ερωτική αντίζηλο, και τη σκότωσαν σε απομονωμένη περιοχή.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη δημοσιότητα λόγω της αγριότητας του εγκλήματος, της ηλικίας των εμπλεκομένων και των ιδιαίτερων στοιχείων που καταγράφηκαν στον τόπο του εγκλήματος.