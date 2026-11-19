Κατ’ ιδίαν συνάντηση στη Σεντζέν της νότιας Κίνας θα έχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από την προγραμματισμένη τριμερή σύνοδο με τη συμμετοχή του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).
Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δεν έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή ώρα, τη διάρκεια ή τον χώρο διεξαγωγής της διμερούς συνάντησης.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σεντζέν μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνόδου.
JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China.
“We’ve known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” https://t.co/PqaoFaSa1C
— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026