Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κατ’ ιδίαν συνάντηση στη Σεντζέν της νότιας Κίνας θα έχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από την προγραμματισμένη τριμερή σύνοδο με τη συμμετοχή του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δεν έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή ώρα, τη διάρκεια ή τον χώρο διεξαγωγής της διμερούς συνάντησης.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σεντζέν μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνόδου.