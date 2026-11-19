Δύο πρόσωπα έχουν συλληφθεί στον Παναμά στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση με εκρηκτικά εναντίον της κατοικίας γνωστού δημοσιογράφου, ο οποίος ασχολείται με αποκαλύψεις υποθέσεων διαφθοράς.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη τη σύλληψη δεύτερου υπόπτου, τον οποίο χαρακτηρίζει ως φερόμενο φυσικό αυτουργό της επίθεσης.

Στόχος της επίθεσης, που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ήταν η κατοικία του Ρολάντο Ροδρίγκες, αναπληρωτή διευθυντή της εφημερίδας La Prensa. Ο δημοσιογράφος δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης, ωστόσο το ακίνητο υπέστη σημαντικές ζημιές, καθώς καταστράφηκε εν μέρει.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας, Χάιμε Φερνάντες, ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη σε εμπορικό κέντρο στην κοινότητα Τσιλίμπρε, στο βόρειο τμήμα της χώρας. «Συλλάβαμε τους δύο φερόμενους ως κύριους αυτουργούς» της επίθεσης, ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του τελευταίου συλληφθέντος.

Η πρώτη σύλληψη είχε πραγματοποιηθεί την Κυριακή, όταν οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το ταξί με το οποίο μετακινήθηκε ο δράστης. Σύμφωνα με την αστυνομία, από το συγκεκριμένο όχημα αποβιβάστηκε ο άνθρωπος που πέταξε τα εκρηκτικά προς την κατοικία του δημοσιογράφου. Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση.

Ο Χάιμε Φερνάντες καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι οι αρχές θα συνεχίσουν τις έρευνες μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο Ροδρίγκες ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές μεταξύ πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων και ισχυρού επιχειρηματία. Το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα προσδίδει στην υπόθεση μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιου είδους ενέργειες.

Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pasen por estas circunstancias. La Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público de manera objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la Justicia. Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 14, 2026

Από την πλευρά της, η Διαμερικανική Ένωση Τύπου (SIP) χαρακτήρισε το περιστατικό «βάρβαρη επίθεση» και εξαιρετικά σοβαρή ενέργεια, ζητώντας την άμεση διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας.

🔴📣 Condenamos enérgicamente el brutal atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de @prensacom de #Panamá. Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia. https://t.co/uyjxQmMlNx — SIP • IAPA (@sip_oficial) November 14, 2026

Παράλληλα, δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν την Τρίτη έξω από τα γραφεία της La Prensa, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συνδικαλιστικών ενώσεων του κλάδου, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ροδρίγκες και να καταδικάσουν την επίθεση.