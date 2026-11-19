Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24 με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε ο Ιάσονας Παπαματθαίου, όπου μεταξύ άλλων, μίλησε για τις στιλιστικές του επιλογές, αλλά και τη μεγάλη αδυναμία που τρέφει για τη μουσική και τους The Cure.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια σχολίασε τις συχνές αλλαγές στην εμφάνιση του ηθοποιού, ο οποίος αποκάλυψε ότι πειραματίζεται με το στιλ του από μικρή ηλικία, αποκαλύπτοντας ότι για αρκετά χρόνια είχε υιοθετήσει ένα πολύ συγκεκριμένο ντύσιμο.

«Το έκανα από μικρούλης. Τώρα τελευταία αλλάζω λουκ πολύ συχνά. Αυτό το λουκ με το κουστούμι, για 3 χρόνια φορούσα μόνο μαύρο παντελόνι και μαύρο σακάκι και άλλαζα μόνο πουκάμισα».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη μεγάλη του μουσική αγάπη, τους The Cure, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει πως ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδε για πρώτη φορά από κοντά τον Ρόμπερτ Σμιθ.

«Είσαι μουρλού και για τους “Cure”, φόρεσα μπλουζάκι τους στην εκπομπή και ήρθαν Ελλάδα, που δεν τους είχα δει. Μπορώ να σου πω ότι είδα τον Ρόμπερτ Σμιθ και έβαλα τα κλάματα με λυγμούς! Το έχεις πάθει; Από συγκίνηση από ευχαρίστηση, έκλαψα με το που εμφανίστηκε».