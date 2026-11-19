Για ενδείξεις ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χημικών και βιολογικών όπλων έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πλήγματα έχουν περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνικές ικανότητες.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς τα αέρια, κοιτάζει προς τα βιολογικά», αναφερόμενος σε χημικά και βιολογικά όπλα, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν ήταν εκείνη που ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση έχει τις ρίζες της πριν από 51 χρόνια.
Παράλληλα, κατηγόρησε τις ιρανικές αρχές ότι έχουν σκοτώσει 75.000 διαδηλωτές τους τελευταίους οκτώ μήνες, αριθμό που δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι Ιρανοί επιθυμούν να διαδηλώσουν, αλλά φοβούνται ότι θα δεχθούν πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Ερωτηθείς εάν οι κάτοικοι της Ουάσινγκτον θα πρέπει να ανησυχούν για το ενδεχόμενο επίθεσης, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, προειδοποίησε με σκληρά αντίποινα σε περίπτωση που σημειωθεί τέτοια ενέργεια.
«Αν συμβεί, θα τους εξαφανίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ, όταν ρωτήθηκε εάν πρόκειται για δέσμευση, απάντησε: «Σας δίνω τον λόγο μου».
U.S. President Donald J. Trump appears to suggest that reports regarding an Iranian plot to set off a “dirty bomb” in Washington may have some truth behind them, telling FOX News: “Well, there is indication that Iran is looking at gases, looking at bio, because we’ve shut them out with the nuclear. Nuclear is much harder, and they’re looking at gas and they’re looking at at the bio – you know the biological weapons – not nice and other things and we’ll see, we’re going to have a new year coming up and we’ll see what happens after January 1st… If it does happen, we’ll wipe them out.”
— OSINTdefender (@sentdefender) November 19, 2026