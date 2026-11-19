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Πυραυλική απειλή από τους Υεμενίτες αντάρτες Χούθι με στόχο το Ριάντ αντιμετώπισαν οι δυνάμεις του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

🔴 BREAKING: Coalition: We dealt with missile threat from Houthis toward Riyadh; debris fell and material damage is being assessed. https://t.co/Il7QsmLt9i https://t.co/dOnfPKQpcC — Arab News (@arabnews) November 19, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι, ανέφερε ότι πτώση συντριμμιών προκάλεσε υλικές ζημιές, η έκταση των οποίων εξακολουθεί να αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές.