Πυραυλική απειλή από τους Υεμενίτες αντάρτες Χούθι με στόχο το Ριάντ αντιμετώπισαν οι δυνάμεις του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του.
🔴 BREAKING: Coalition: We dealt with missile threat from Houthis toward Riyadh; debris fell and material damage is being assessed. https://t.co/Il7QsmLt9i https://t.co/dOnfPKQpcC
— Arab News (@arabnews) November 19, 2026
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι, ανέφερε ότι πτώση συντριμμιών προκάλεσε υλικές ζημιές, η έκταση των οποίων εξακολουθεί να αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές.
التحالف:
– تعاملنا مع تهديد صاروخي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.
– تقييم أولي بسقوط شظايا وأضرار مادية يجري حصرها. https://t.co/xyPGMjeX9y
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 19, 2026