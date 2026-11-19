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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/11), στην περιοχή του Αφρατίου, στον Δήμο Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του τρία νεαρά άτομα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε η κολώνα κόπηκε στα δύο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Άμεσα, έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.