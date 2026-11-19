Η απώλεια μνήμης θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική θεωρία έρχεται να αναδείξει μια πιθανή, λιγότερο γνωστή σύνδεση: τον ρόλο της μύτης ως πιθανής πύλης εισόδου παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο πολλά χρόνια πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα.

Αλτσχάιμερ: Τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλο πολύ πριν χαθεί η μνήμη

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση και αποτελεί την πιο συχνή αιτία άνοιας παγκοσμίως. Μια γνωστή τηλεοπτική καθηγήτρια μοιράστηκε μια νέα επιστημονική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η νόσος Αλτσχάιμερ ενδέχεται να «ξεκινά από τη μύτη», πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια απώλειας μνήμης. Η μαθηματικός και καθηγήτρια Χάνα Φράι (Hannah Fry), ανέλυσε τη συγκεκριμένη έρευνα στη στήλη της στο περιοδικό New Scientist.

Η Χάνα Φράι, η οποία έχασε τον πατέρα της από Αλτσχάιμερ το 2025, εξήγησε ότι η θεωρία αυτή υποδηλώνει πως «ίσως [το Αλτσχάιμερ] ξεκινά πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζαμε». Ειδικοί πλέον υποστηρίζουν ότι «δεν πρόκειται απλώς για κάτι που πηγαίνει στραβά στον εγκέφαλο».

Πώς συνδέεται η όσφρηση με τον εγκέφαλο

Σύμφωνα με τη Χάνα Φράι, αυτή η αναδυόμενη θεωρία βασίζεται σε πολυάριθμες μελέτες που δείχνουν ότι η άνοια και το Αλτσχάιμερ συνδέονται στενότερα με τη ρινική κοιλότητα απ’ ό,τι θεωρούσαν οι επιστήμονες. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, περιέγραψε πώς ο εγκέφαλός μας είναι «κλειδωμένος» μέσα στο κρανίο, με ελάχιστα σημεία να επιτρέπουν την είσοδο εξωτερικών παραγόντων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα ελάχιστα σημεία όπου [ο εγκέφαλος] έχει άμεση επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον είναι μέσω της μύτης. Ακριβώς πίσω από τα μάτια και τη μύτη, υπάρχει ένα μικρό τμήμα του κρανίου γεμάτο μικροσκοπικές οπές, μέσα από τις οποίες περνούν τα οσφρητικά νεύρα που μας χαρίζουν την αίσθηση της όσφρησης».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hannah Fry (@fryrsquared)

Τι έδειξαν οι μελέτες

Σειρά ερευνών κατέδειξε ότι η μύτη μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου για λοιμώξεις στον εγκέφαλο. Η καθηγήτρια Φράι παρουσίασε αναλυτικά ευρήματα από μελέτες σε ποντίκια, σκύλους, αλλά και ανθρώπους που ζουν σε περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση.