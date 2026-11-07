Ύπνος και Αλτσχάιμερ: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τον ρόλο της φλεγμονής

Οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν ένα από τα προβλήματα που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, όμως οι βιολογικοί μηχανισμοί πίσω από αυτές δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο παράγοντα: τα μικρογλοιακά κύτταρα (εξειδικευμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος) και τη φλεγμονώδη αντίδρασή τους.

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η παρέμβαση σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ ύπνου και Αλτσχάιμερ.

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει τον μηχανισμό πίσω από τις διαταραχές ύπνου στη νόσο Αλτσχάιμερ

Η μελέτη της νόσου Αλτσχάιμερ (Alzheimer) αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τους επιστήμονες, καθώς καλούνται να ξεδιαλύνουν ένα περίπλοκο πλέγμα πιθανών αιτίων, παραγόντων κινδύνου και συμπτωμάτων. Ο ύπνος αποτελεί ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα του πόσο στενά συνδέονται αυτοί οι παράγοντες μεταξύ τους.

Οι ερευνητές γνωρίζουν ήδη ότι ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Ταυτόχρονα, η ίδια η νόσος μπορεί να διαταράξει τα φυσιολογικά μοτίβα ύπνου. Αυτό που παραμένει δύσκολο να εξακριβωθεί είναι το πώς αυτές οι διεργασίες επηρεάζουν η μία την άλλη και ποιοι βιολογικοί μηχανισμοί ευθύνονται.

Μια νέα μελέτη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer’s & Dementia, ενδέχεται να βοηθήσει στην ερμηνεία αυτής της σχέσης.

Ο ρόλος των μικρογλοιακών κυττάρων και της φλεγμονής

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ενδείξεις ότι τα μικρογλοία (microglia) —εξειδικευμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό— ενδέχεται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις διαταραχές ύπνου που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα κύτταρα αυτά φαίνεται να ενεργοποιούν μια φλεγμονώδη απόκριση που κρατά τον εγκέφαλο σε μια ασυνήθιστη κατάσταση εγρήγορσης, εμποδίζοντας τη φυσική του ικανότητα να ξεκουραστεί.

Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι τα προβλήματα ύπνου που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ ενδέχεται να μην προκαλούνται άμεσα από τη συσσώρευση των τοξικών πρωτεϊνών βήτα-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Αντίθετα, οι πλάκες βήτα-αμυλοειδούς φαίνεται να πυροδοτούν μια αλυσίδα γεγονότων που οδηγεί τελικά στη διαταραχή του ύπνου.

«Ουσιαστικά, δείξαμε ότι δεν είναι οι ίδιες οι πλάκες ή αποκλειστικά οι δυσλειτουργικοί νευρώνες που προκαλούν την απώλεια ύπνου, αλλά στην πραγματικότητα τα μικρογλοιακά κύτταρα», δήλωσε η Shannon Macauley, φυσιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.

«Τα μικρογλοία είναι εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος τα οποία, όταν αντιδρούν στις πλάκες, πυροδοτούν μια περίπλοκη αλληλουχία φλεγμονών κρατώντας τον εγκέφαλο ξύπνιο».

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να διερευνήσουν αυτή τον μηχανισμό, οι επιστήμονες μελέτησαν δύο ομάδες ποντικών:

Ομάδα 1: Ποντίκια που είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να αναπτύσσουν πλάκες βήτα-αμυλοειδούς παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ.

Ομάδα 2: Υγιή ζώα ελέγχου (control group).

Η ερευνητική ομάδα παρακολουθούσε τα μοτίβα ύπνου, την εγκεφαλική δραστηριότητα και τη συσσώρευση πλακών των ζώων σε δύο διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Οι πρώτες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στους έξι μήνες, όταν οι αλλαγές που προσομοιάζουν στο Αλτσχάιμερ άρχιζαν να εμφανίζονται, ενώ οι δεύτερες στους 18 μήνες, όταν η πάθηση είχε προχωρήσει πλέον σημαντικά.

Πώς η φλεγμονή στον εγκέφαλο επηρεάζει τον ύπνο στη Νόσο Αλτσχάιμερ

Τα ευρήματα αποκάλυψαν ένα μη αναμενόμενο μοτίβο. Μόλις εμφανίστηκαν οι αμυλοειδείς πλάκες, τα προσβεβλημένα ποντίκια άρχισαν να χάνουν περίπου 1,5 έως 2 ώρες ύπνου κάθε νύχτα. Παραδόξως, αυτό το έλλειμμα ύπνου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο μεταξύ του έκτου και του 18ου μήνα, παρόλο που η ποσότητα της αμυλοειδούς πλάκας στον εγκέφαλό τους είχε αυξηθεί σημαντικά.

«Περίμενα ότι καθώς το φορτίο των πλακών γινόταν πιο σοβαρό, η διαταραχή του ύπνου θα επιδεινωνόταν επίσης», δήλωσε ο Nicholas Constantino, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η καταστολή της απόκρισης αυτών των ανοσοκυττάρων επέτρεψε στα ποντίκια με παθολογία τύπου Αλτσχάιμερ να κερδίσουν περίπου δύο επιπλέον ώρες ύπνου κάθε νύχτα. Η θεραπεία παρέτεινε επίσης τις περιόδους που περνούσαν σε αναζωογονητικό ύπνο (βαθύ ύπνο).

«Αυτός ο αναζωογονητικός ύπνος είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη σωματική αποκατάσταση, τη μάθηση, τη μνήμη και την “απομάκρυνση” των τοξινών της ημέρας», εξήγησε η Macauley.

«Όταν οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ χάνουν αυτό το στάδιο, χάνουν τον πρωταρχικό κύκλο καθαρισμού του εγκεφάλου τους, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο (feed-forward loop) που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβες».

Νέα προσέγγιση στη Νόσο Αλτσχάιμερ

Προγενέστερες μελέτες είχαν υποδείξει ότι οι διαταραχές ύπνου στο Αλτσχάιμερ ενδέχεται να προκαλούνται απευθείας από τη συσσώρευση πρωτεϊνών βήτα-αμυλοειδούς ή την απώλεια νευρώνων στον εγκέφαλο.

Αυτά τα νέα ευρήματα δείχνουν προς μια άλλη κατεύθυνση: η στόχευση της φλεγμονώδους δραστηριότητας της μικρογλοίας (των ανοσοκυττάρων του εγκεφάλου) θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου και ενδεχομένως να συμβάλει στις προσπάθειες επιβράδυνσης ή περιορισμού της εξέλιξης της νόσου.

Ωστόσο, η ανακάλυψη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Τα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ποντίκια, και η πλήρης εξάλειψη των ανοσοκυττάρων του εγκεφάλου δεν θα αποτελούσε μια πρακτική θεραπευτική στρατηγική. Συνεπώς, οποιαδήποτε μελλοντική θεραπεία είναι πιο πιθανό να εστιαστεί στη μείωση της υπερβολικής δραστηριότητας της μικρογλοίας παρά στη συνολική απομάκρυνση αυτών των κυττάρων.

Πρώιμη διάγνωση μέσω Φορητού Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG)

Μια άλλη σημαντική πτυχή της έρευνας αφορά τις μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα που παρατηρήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Παρακολουθώντας ποντίκια σε διαφορετικές ηλικίες, οι επιστήμονες εντόπισαν ανωμαλίες που ήταν ήδη παρούσες στους έξι μήνες, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες πλάκες. Τέτοια πρώιμα σήματα θα μπορούσαν εν τέλει να βοηθήσουν τους ερευνητές να αναγνωρίσουν τα πρώιμα σημάδια του Αλτσχάιμερ πριν η νόσος φτάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Μια πιθανή προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση φορητών συσκευών ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) για την παρακολούθηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. «Τα φορητά συστήματα EEG θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να παρακολουθούμε τους ανθρώπους στο οικιακό τους περιβάλλον και ενδεχομένως να εντοπίζουμε αλλαγές που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, χωρίς την αρχική ανάγκη για ακριβές ή επεμβατικές εξετάσεις», δήλωσε η Macauley.

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν αυτά τα ευρήματα ισχύουν και στους ανθρώπους, η μελέτη προσφέρει μια νέα οπτική για το πώς αλληλεπιδρούν η φλεγμονή στον εγκέφαλο, οι διαταραχές ύπνου και η παθολογία της νόσου Αλτσχάιμερ.