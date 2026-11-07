Συναγερμός για εξαφάνιση 39χρονου στα Σπάτα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

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Σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου εξαφανίστηκε από τα Σπάτα, Αττικής ο Βαρυπατάκης Γρηγόριος, 39ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βαρυπατάκης Γρηγόριος, έχει ύψος 1.90 μ. και είναι αδύνατος. ‘Εχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app που υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.