Αιγάλεω: Έκκληση της ΕΛΑΣ για πληροφορίες σχετικά με τροχαίο δυστύχημα – Νεκρός ο οδηγός της μηχανής

Πληροφορίες σχετικά με τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας, που συνέβη το απόγευμα της 30ης Οκτωβρίου στο Αιγάλεω, αναζητεί η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, το τροχαίο συνέβη την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 18:15, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του αριθμού 285, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Η εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας της και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε πιθανή εμπλοκή ενός ασημί αυτοκινήτου, με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2005 έως και το 2009.

Επιπλέον, το εν λόγω όχημα φέρει απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, που καλεί τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 2105788600 και 2105715868, προκειμένου να διαμορφωθεί μία πληρέστερη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.