Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ δίνει στον Άιζενκοτ εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Ο ηγέτης του μπλοκ της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα λάβει επίσημα εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε απόψε η ισραηλινή προεδρία.

«Ο πρόεδρος Χέρτζογκ προσκάλεσε τον Γκάντι Άιζενκοτ στην Προεδρική Κατοικία, όπου θα του εμπιστευτεί την αποστολή σχηματισμού της κυβέρνησης αύριο στις 17:00», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ο Χέρτζογκ ενημέρωσε σήμερα το βράδυ τον Άιζενκοτ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την απόφασή του, αναφέρει η ανακοίνωση, αφού πραγματοποίησε περαιτέρω συνομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των δύο αντιπάλων.

Κατά τις διαβουλεύσεις του Χέρτζογκ την Τετάρτη και την Πέμπτη με κομματικές αντιπροσωπείες που εκπροσωπούν και τα 120 μέλη της νέας Κνεσέτ, ο Άιζενκοτ έλαβε 67 προτάσεις στήριξης για την πρωθυπουργία, ενώ ο Νετανιάχου έλαβε 46. Το κόμμα «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά», που διαθέτει επτά έδρες, δεν έκανε καμία πρόταση.

Ο Άιζενκοτ θα λάβει επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αύριο, σε τελετή στην Προεδρική Κατοικία. Στη συνέχεια θα έχει προθεσμία 28 ημερών για να σχηματίσει κυβέρνηση, με τον Χέρτζογκ να έχει την εξουσία να του χορηγήσει παράταση έως και 14 ημέρες, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Θα κάνω τα πάντα για να σχηματίσω κυβέρνηση, λέει ο Άιζενκοτ

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος επιλέχθηκε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για να σχηματίσει κυβέρνηση, δεσμεύτηκε ότι θα «κάνει τα πάντα» για να ανταποκριθεί στο έργο που του έχει ανατεθεί.

«Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε ο Άιζενκοτ στο X.

זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית.

אעשה הכל כדי שנהיה ראויים 🇮🇱 https://t.co/18Q3eIE6g0 — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 7, 2026

Νετανιάχου: Μια κυβέρνηση με αραβικά κόμματα θα «διέλυε» το κράτος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε σήμερα ότι μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του μπλοκ της αντιπολίτευσης και των αραβικών κομμάτων θα κατέστρεφε το Κράτος του Ισραήλ.

«Μια τέτοια κυβέρνηση, εξαρτώμενη από ισλαμιστές, θα διαλύσει το Κράτος του Ισραήλ εκ των έσω, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, και σε μεγαλύτερο βαθμό», προειδοποίησε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε αραβικά κόμματα, τα οποία παρουσιάζει ως «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» που επιδιώκουν να «ισλαμοποιήσουν το Ισραήλ».

Ενώ ο Άιζενκοτ δεν έχει αποκλείσει μια συνεργασία με αραβικά κόμματα, δεν έχει αποκλείσει ούτε μια συμμαχία με υπερορθόδοξα κόμματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χέρτζογκ εργάζεται παρασκηνιακά για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Σήμερα, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε την υποστήριξή του σε αυτή την ιδέα, οραματιζόμενος τον εαυτό του επικεφαλής μιας τέτοιας κυβέρνησης. «Ζητώ τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα συγκεντρώσει όλα τα κόμματα του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να διατηρήσουν το Κράτος μας, το μόνο κράτος του εβραϊκού λαού», είπε.

Το Yashar κατηγορεί τον Νετανιάχου για υποκρισία επειδή ζητεί κυβέρνηση ενότητας

Το Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για υποκρισία, μετά την έκκληση που απηύθυνε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, κατηγορώντας τον ότι έχει «διχάσει» την ισραηλινή κοινωνία και ότι υπονόμευσε προηγούμενες κυβερνήσεις ενότητας, τις οποίες ο ίδιος είχε σχηματίσει.

«Εάν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ενδιαφέρονται ξαφνικά για την “ενότητα” και για μια ευρεία κυβέρνηση, είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια ότι διαλύουν τη συμμαχία με τους εξτρεμιστές, ότι αποδέχονται τις τέσσερις αρχές του Γκάντι Άιζενκοτ και ότι είναι πρόθυμοι να εισέλθουν σε μια κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Άιζενκοτ», αναφέρει το Yashar.

«Ο άνθρωπος που δίχασε, κατακερμάτισε και έσπειρε τη διχόνοια στην ισραηλινή κοινωνία ακούγεται να μιλά για “ενότητα” μόνο τώρα που συνειδητοποιεί ότι οι ημέρες του στην εξουσία είναι μετρημένες», αναφέρει το κόμμα Yashar στην απάντησή του.

«Η ενότητα είναι μια σημαντική αξία για το Ισραήλ, ωστόσο ο Νετανιάχου έδρασε συστηματικά και αποφασιστικά εναντίον της — ακόμη και κατά τη διάρκεια του πιο δύσκολου πολέμου στην ιστορία μας», προσθέτει.

Το κόμμα συνεχίζει λέγοντας ότι η «κυβέρνηση εθνικής ανάγκης την οποία θα συγκροτήσει ο Γκάντι Άιζενκοτ θα περιλαμβάνει μόνο μέλη της Κνεσέτ που υποστηρίζουν τις τέσσερις αρχές που έχει θέσει ο Άιζενκοτ, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και της δέσμευσης για την καταστροφή της στρατιωτικής και διοικητικής της ισχύος».

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του νωρίτερα απόψε ότι μια κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί από τον Άιζενκοτ με τη στήριξη των αραβικών πολιτικών κομμάτων δεν θα πολεμούσε τη Χαμάς.

Οι άλλες τρεις προϋποθέσεις του Άιζενκοτ είναι: η αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, η αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και η υποχρεωτική στράτευση/θητεία για όλους.