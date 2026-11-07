Μαριάντα Πιερίδη: «Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχουν μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά» – Η νέα ανάρτηση από το νοσοκομείο και η φωτογραφία του συντρόφου της

Μία νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται, έκανε η Μαριάντα Πιερίδη το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει χθες (6/11) πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι σοβαρό.

Στο νέο story της στο Instagram, η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου, να είναι μαζί της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει γράψει στην ανάρτησή της: «Τελικά, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχουν μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά… Ευτυχώς, το δωμάτιο δεν θυμίζει και πολύ νοσοκομείο, έξω έχει μια υπέροχη λιακάδα και δίπλα μου έχω το αγόρι μου! Λίγη υπομονή ακόμα και σύντομα πάλι στα δικά μας».