Μαριάντα Πιερίδη: «Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχουν μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά» – Η νέα ανάρτηση από το νοσοκομείο και η φωτογραφία του συντρόφου της

Μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, η Μαριάντα Πιερίδη προχώρησε σε νέα ανάρτηση το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Μαριάντα Πιερίδη
Φωτογραφία: mariada.s.pieridi/ Instagram
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται έκανε η Μαριάντα Πιερίδη στο Instagram.
  • Στο νέο story που δημοσίευσε μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, βλέπουμε τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου, να είναι μαζί της.
  • «Τελικά, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχουν μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά… Ευτυχώς, το δωμάτιο δεν θυμίζει και πολύ νοσοκομείο, έξω έχει μια υπέροχη λιακάδα και δίπλα μου έχω το αγόρι μου! Λίγη υπομονή ακόμα και σύντομα πάλι στα δικά μας», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται, έκανε η Μαριάντα Πιερίδη το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει χθες (6/11) πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι σοβαρό.

Στο νέο story της στο Instagram, η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου, να είναι μαζί της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει γράψει στην ανάρτησή της: «Τελικά, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχουν μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά… Ευτυχώς, το δωμάτιο δεν θυμίζει και πολύ νοσοκομείο, έξω έχει μια υπέροχη λιακάδα και δίπλα μου έχω το αγόρι μου! Λίγη υπομονή ακόμα και σύντομα πάλι στα δικά μας». 

Μαριάντα Πιερίδη

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ