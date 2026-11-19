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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Ημέρα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος

Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας

Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών

Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας

Γεγονότα

1703: Πεθαίνει στις φυλακές της Βαστίλης ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα, η ζωή του οποίου υμνήθηκε από τον Βολτέρο και τον Αλέξανδρο Δουμά (πατέρα).

Πεθαίνει στις φυλακές της Βαστίλης ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα, η ζωή του οποίου υμνήθηκε από τον Βολτέρο και τον Αλέξανδρο Δουμά (πατέρα). 1924: Αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνημα των Λούφα και Ντερτιλή κατά της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.

Αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνημα των Λούφα και Ντερτιλή κατά της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. 1942: Οι Σοβιετικοί υπό τον στρατάρχη Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρμογή της «Επιχείρησης Ουρανός». (Η Μάχη του Στάλινγκραντ)

Οι Σοβιετικοί υπό τον στρατάρχη Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρμογή της «Επιχείρησης Ουρανός». (Η Μάχη του Στάλινγκραντ) 1999: Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιό της με την ονομασία «Σενζού 1».

Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιό της με την ονομασία «Σενζού 1». 1999: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, επισκέπτεται για 24 ώρες την Αθήνα εν μέσω επεισοδίων. Ανάμεσα στους διαδηλωτές και ο μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στο επίσημο γεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, με μνημειώδη λόγο του, του υπενθυμίζει τις ευθύνες της Τουρκίας με την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο και τα προβλήματα που δημιουργεί στο Αιγαίο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, επισκέπτεται για 24 ώρες την Αθήνα εν μέσω επεισοδίων. Ανάμεσα στους διαδηλωτές και ο μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στο επίσημο γεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, με μνημειώδη λόγο του, του υπενθυμίζει τις ευθύνες της Τουρκίας με την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο και τα προβλήματα που δημιουργεί στο Αιγαίο. 2015: Με απώλειες για τον κυβερνητικό συνασπισμό υπερψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα προαπαιτούμενα, που θα ξεκλειδώσουν την εκταμίευση των 2+10 δισ. ευρώ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης απέχει της ψηφοφορίας, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε διατάξεις του νομοσχεδίου και διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον βουλευτή των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» Νίκο Νικολόπουλο, που καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γαβριήλ Σακελλαρίδης παραιτείται της βουλευτικής του ιδιότητας και αντικαθίσταται από τον Χριστόφορο Βερναρδάκη, «Υπέρ» του νομοσχεδίου ψηφίζουν τελικά οι 153 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ), και «κατά» 137, ενώ 10 βουλευτές απουσιάζουν από τη διαδικασία.

Γεννήσεις

1896: Γκιόργκι Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Θαν. 18/6/1974)

Γκιόργκι Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Θαν. 18/6/1974) 1917: Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός. (Θαν. 31/10/1984)

Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός. (Θαν. 31/10/1984) 1950: Νίκος Κοτζιάς, Έλληνας πολιτικός.

Νίκος Κοτζιάς, Έλληνας πολιτικός. 1951: Παναγιώτης Λαφαζάνης, Έλληνας πολιτικός.

Παναγιώτης Λαφαζάνης, Έλληνας πολιτικός. 1961: Μεγκ Ράιαν, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Μεγκ Ράιαν, Αμερικανίδα ηθοποιός. 1962: Τζόντι Φόστερ, Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Θάνατοι