Αλτσχάιμερ: Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς – Γιατί αξίζει να το εντάξετε στην διατροφή σας

Η μάχη ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ ξεκινά από την διατροφή μας. Παρόλο που η ηλικία και τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο, σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η σωστή διατροφή είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος για την υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με κορυφαίους διαιτολόγους, υπάρχει ένα συγκεκριμένο λαχανικό του οποίου η κατανάλωση αποτελεί “κλειδί” για την πρόληψη της νευροεκφυλιστικής νόσου.

Πρόληψη Αλτσχάιμερ: Το λαχανικό που προστατεύει τη μνήμη, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η διατροφή επηρεάζει άμεσα τη σωματική και πνευματική μας υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης του Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με ειδικούς, ένα από τα καλύτερα τρόφιμα για την προστασία του εγκεφάλου είναι το μπρόκολο.

Τα οφέλη του μπρόκολου για την υγεία

Οι διαιτολόγοι επισημαίνουν ότι το μπρόκολο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ χάρη στις μοναδικές του ιδιότητες. «Είναι πλούσιο σε ισχυρά αντιοξειδωτικά και ενώσεις που προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες — δύο βασικούς παράγοντες της γνωστικής έκπτωσης», αναφέρει η Lisa Young, Ph.D., RD.

Το μπρόκολο περιέχει το αντιοξειδωτικό λουτεΐνη, η οποία συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της μνήμης και της πνευματικής διαύγειας.

Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εκεί. Όταν ψιλοκόβετε το συγκεκριμένο λαχανικό, η γλυκοραφανίνη μετατρέπεται σε σουλφοραφάνη. Η ουσία αυτή προστατεύει τον εγκέφαλο από το στρες.  Επιπλέον, το είναι πλούσιο σε βιταμίνες, όπως το φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9), το οποίο είναι εξαιρετικά ευεργετικό για τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι διατροφολόγοι συνιστούν να εντάξετε το μπρόκολο στην διατροφή σας. Αν και δεν αρκεί από μόνο του για να αλλάξει τα πάντα, η προσθήκη του — μαζί με άλλα σταυρανθή λαχανικά και τροφές φιλικές προς την καρδιά — είναι ωφέλιμη για την υγεία.

Με μια ισορροπημένη διατροφή, μπορείτε να θωρακίσετε τον εγκέφαλό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πώς να διατηρήσετε το μπρόκολο φρέσκο 

Για να διατηρήσει το μπρόκολο τα θρεπτικά του συστατικά, πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο σε σκεύος που του επιτρέπει να «αναπνέει». Η υπερβολική υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη αλλοίωση και καφέ κηλίδες, ενώ ο υπερβολικός αέρας μπορεί να το στεγνώσει.

Συμβουλές αποθήκευσης:

  • Χρησιμοποιήστε δοχεία που διατηρούν τα βέλτιστα επίπεδα υγρασίας.
  • Επιλέξτε ανθεκτικές επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για μακροχρόνια φύλαξη στην κατάψυξη.

