Μαρία Αντωνά: “Σε καμία περίπτωση δεν έχω τελειώσει με την ψυχαγωγία”

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τους δημοσιογράφους Μαρία Παπαϊωάννου και Νίκο Γεωργιάδη με αφορμή την τηλεοπτική της κοινή παρουσία με τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα στο νέο MEGA Nonstop.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η όμορφη παρουσιάστρια μίλησε τόσο για την άνω τελεία που έβαλε στην ψυχαγωγία αλλά και για τα σχόλια που ενδεχομένως δέχεται, ακόμα και σήμερα, μια γυναίκα στην τηλεόραση για την εμφάνιση της.

Η ψυχαγωγία έχει τελειώσει πια για σένα;

Σε καμία περίπτωση. Η ψυχαγωγία μπορεί εξάλλου να πάρει πολλές φορές μορφές. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Μου αρέσει πολύ αυτή η εκπομπή.

Μαρία, θεωρείς ότι είναι υποτιμητικό να γίνεται θέμα συζήτησης το μήκος της φούστας μιας παρουσιάστριας;

Αν ένας άνθρωπος σχολιάζει έναν άλλον άνθρωπο το 2026 για το πόσο μακριά ή κοντή είναι η φούστα του, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μέρος του προβλήματος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα και για γυναικεία αλληλεγγύη και να στηλιτεύουμε την εμφάνιση ή τη σεξουαλική προτίμηση ενός ανθρώπου.

Και το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έχει σχολιαστεί αρκετά. Γιατί αυτό που κατηγορείς στον άλλον χαρακτηρίζει τελικά εσένα, όχι εκείνον. Δεν μπορώ να αλλάξω το μυαλό κάποιων, ξέρω όμως ότι εγώ δεν θα σκεφτόμουν έτσι για κανέναν άνθρωπο.