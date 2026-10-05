Γιοβάνοβιτς: «Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία» – Δείτε βίντεο

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία κι ευχαρίστησε τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για την υποδοχή στο γήπεδο της Τούμπας.

Μία εβδομάδα μετά τη νίκη με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ, η Ελλάδα κράτησε ξανά στο μηδέν τη Γερμανία και πανηγύρισε μία πολύ σημαντική ισοπαλία στην κατάμεστη Τούμπα, αφήνοντας και πάλι απογοητευμένο το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία. Δώσαμε τέσσερα παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες. Έχουμε 8 βαθμούς και καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός ο αυτός ο βαθμός, μετά και τη νίκη μας στη Γερμανία.

Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε με πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Η Γερμανία και η Ολλανδία, αλλά και η Σερβία, είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Και στα δύο ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά είχαμε να κάνουμε με ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, με άψογη τεχνική κατάρτηση, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σπουδαίας ομάδας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνουμε παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές για να γίνουμε απειλητικοί. Βασικό ότι είμασταν ψύχραιμοι, μαχητικοί, και ξέραμε πόση σημασία είχε το ματς. Μας βοήθησαν και οι αλλαγές, περισσότερο από όλα ήταν η αυτοθυσία των παικτών.

Ήταν εξαντλητικά τα 4 ματς, κάποια παιδιά έπαιξαν σε όλα, χάσαμε και κάποια παιδιά στην πορεία. Εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.

Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη για την υποδοχή που είχαμε εδώ και την ομάδα του ΠΑΟΚ που έκανε την παραμονή μας εδώ πολύ όμορφη. Η Θεσσαλονίκη ζούσε για αυτά τα ματς και το απέδειξε με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη εβδομάδα».