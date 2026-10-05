Μητέρα έτοιμη να χάσει 40 κιλά για να δωρίσει το νεφρό της στον γιο της

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Η αγάπη της μάνας είναι γνωστή σε όλους. Το αποδεικνύει και η Ευαγγελία Καπαρδίνα, η οποία αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό της στον γιο της που πάσχει από 12 ετών από ζαχαρώδη διαβήτη κι ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια είναι στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε η ίδια να χάσει σαράντα κιλά. Απευθύνθηκε στο κρατικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας για δωρεάν χορήγηση ενέσιμων φαρμάκων.

«Θέλω να δώσω νεφρό στο παιδί μου. Έχασα 25 κιλά σε 3 μήνες. Είναι πάρα πολύ… Ο στόχος είναι άλλα 17 κιλά».

Καλύπτουν τα έξοδα μόνοι τους

Περισσότεροι από 45.000 είναι οι δικαιούχοι του κρατικού προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας με χορήγηση δωρεάν φαρμάκων υψηλού κόστους. Όπως καταγγέλλει όμως η κα Καπαρδίνα από τα τέλη Ιουνίου βρίσκονται στον αέρα και καλύπτουν τα έξοδα μόνοι τους.

«Την πήρα Ιούνιο. Ιούλιο, Αύγουστο πληρώνω στο φαρμακείο. Να μας ξαναδώσει την ένεση. Να μας ξαναδώσει ζωή. Ζωή είναι αυτό το πράγμα. Εγώ το θέλω για την ζωή του παιδιού μου».

Δεν είναι όμως μόνο οι ενέσεις που η μία κοστίζει 250 ευρώ. Είναι και δεκάδες εξετάσεις που για να γίνουν σε δημόσιο νοσοκομείο, η αναμονή είναι μεγάλη, όπως λέει η γυναίκα στην κάμερα του MEGA.

«Οι εξετάσεις που ζητάνε είναι πάρα πολλές και το κράτος σου λέει «πήγαινε στο νοσοκομείο». Ποιο νοσοκομείο; Εδώ πέρα δύο μήνες ψάχνω να βρω για γαστρεντερολόγο και δεν μπορώ να κλείσω. Κάποιες ειδικότητες θέλανε ενάμιση μήνα, πήγα και τις έκανα έξω με πληρωμή. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Ως πότε; Γιατί πρέπει ενάμιση χρόνο να βασανιζόμαστε πολύ; Δεν κοιμάμαι το βράδυ».

Καμία απάντηση από το υπουργείο

Η 65χρονη, όπως λέει, δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το υπουργείο Υγείας.

«Μου είπαν Σεπτέμβριο ότι θα την δώσουν. Τελείωσε και ο Σεπτέμβριος και δεν έγινε τίποτα και την σταματάω, γιατί δεν αντέχω το οικονομικό. Με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεν περιμένω να πεθάνει κάποιος για να πάρει το παιδί μου νεφρό. Ο θεός να φυλάει όλες τις μάνες».

Η γυναίκα δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει μόνη της να προσπαθεί για την απώλεια των κιλών, χωρίς να λαμβάνει τη θεραπεία.