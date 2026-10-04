Ελλάδα – Γερμανία 0-0: «Χρυσή» ισοπαλία για την «γαλανόλευκη» – Συνεχίζει αήττητη και κρατά το προβάδισμα πρόκρισης

Έναν ακόμη σημαντικό βαθμό στη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League εξασφάλισε η Ελλάδα, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τη Γερμανία. Μία εβδομάδα μετά τη νίκη στο Άουγκσμπουργκ, η Εθνική διατήρησε ξανά ανέπαφη την εστία της απέναντι στους Γερμανούς και παρέμεινε αήττητη, διατηρώντας τον έλεγχο της πορείας της στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δέχθηκε έντονη πίεση στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας ως βασικό πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ενώ μετά την ανάπαυλα παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα και περιόρισε σημαντικά τις ευκαιρίες των φιλοξενούμενων.

Η πίεση της Γερμανίας και οι επεμβάσεις του Τζολάκη

Η Ελλάδα δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία της αναμέτρησης μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Τσιμίκας κινήθηκε από την αριστερή πλευρά και έβγαλε τη σέντρα προς τον Μασούρα, όμως ο Ούρμπιγκ απέκρουσε την κοντινή κεφαλιά του Έλληνα διεθνούς.

Η απάντηση της Γερμανίας ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Ο Σέρχαντ κινήθηκε από τα αριστερά, συνέκλινε και επιχείρησε το σουτ, με τον Τζολάκη να αποκρούει. Στο 8′, ο Βιρτς πραγματοποίησε ατομική ενέργεια και μπήκε στην περιοχή, αλλά η προσπάθειά του κόντραρε στον Μαυροπάνο και κατέληξε σε κόρνερ.

Οι Γερμανοί είχαν την κατοχή και κυκλοφορούσαν με μεγαλύτερη άνεση την μπάλα, την ώρα που η Ελλάδα αμυνόταν σε χαμηλότερα μέτρα και προσπαθούσε να περιορίσει τους διαδρόμους προς την περιοχή της.

Στο 23ο λεπτό, ο Τζολάκης σταμάτησε ακόμη ένα σουτ του Σέρχαντ, ενώ δύο λεπτά αργότερα πραγματοποίησε την πιο δύσκολη επέμβασή του στο πρώτο μέρος. Μετά από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Ράουμ, ο οποίος σούταρε δυνατά, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε.

Η Γερμανία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 36′, όταν ο Μπούρκαρντ έκανε την προβολή έπειτα από γύρισμα του Σέρχαντ. Το γκολ, ωστόσο, δεν μέτρησε. Μετά τον έλεγχο του VAR, διαπιστώθηκε ότι ο Μπίσχοφ είχε χρησιμοποιήσει το χέρι για να κατεβάσει την μπάλα στην αρχή της φάσης και το τέρμα ακυρώθηκε.

Η τελευταία αξιόλογη ευκαιρία πριν από την ανάπαυλα ανήκε επίσης στους φιλοξενούμενους. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βιρτς δοκίμασε το σουτ, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι. Το 0-0 διατηρήθηκε έως το τέλος ενός πρώτου ημιχρόνου στο οποίο η Γερμανία είχε την πρωτοβουλία, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της.

Οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς και η βελτίωση της Ελλάδας

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, περνώντας τους Καρέτσα και Ανδρούτσο στις θέσεις των Κυζιρίδη και Παυλίδη.

Η Εθνική παρουσίασε πιο ισορροπημένη εικόνα και στο 50′ δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή της μετά την ευκαιρία του Μασούρα στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Καρέτσας κινήθηκε από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, με τους Γερμανούς να παραχωρούν κόρνερ. Μετά την εκτέλεση, ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ούρμπιγκ μπλόκαρε χωρίς δυσκολία.

Η Γερμανία πλησίασε ξανά στο γκολ στο 65ο λεπτό. Μετά από οργανωμένη ανάπτυξη, ο Σέρχαντ βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης από την αριστερή πλευρά, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο.

Η παρουσία τρίτου χαφ βοήθησε την Ελλάδα να αποκτήσει μεγαλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή και να περιορίσει τη συχνότητα με την οποία οι φιλοξενούμενοι έφταναν κοντά στην περιοχή του Τζολάκη.

Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης καταγράφηκε στο 86′. Η μπάλα έφτασε στον Τρόι από τη δεξιά πλευρά, αλλά η προσπάθειά του από κοντινή θέση κατέληξε αρκετά έξω από την εστία.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Ελλάδα να προσθέτει έναν ακόμη βαθμό στη συγκομιδή της και να ολοκληρώνει χωρίς ήττα τις δύο διαδοχικές αναμετρήσεις με τη Γερμανία.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Τσιμίκας, Μαυροπάνος (78′ Ρέτσος), Κουλιεράκης, Κουρμπέλης (68′ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Κυζιρίδης (46′ Καρέτσας), Μασούρας, Ιωαννίδης (88′ Κωστούλας), Παυλίδης (46′ Ανδρούτσος).

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τιάο, Άντον, Πάβλοβιτς, Μπίσχοφ, Σέρχαντ (83′ Κόντε), Μπούρκαρντ (63′ Βολτεμάντε), Τρόι, Καρλ (63′ Ελ Μάλα), Βιρτς, Ράουμ.