Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες του για λόγους υγείας

Μια επίμονη περιπέτεια με την υγεία του υποχρεώνει τον σπουδαίο καλλιτέχνη Βασίλη Παπακωνσταντίνου, να κάνει μια δύσκολη, αλλά αναγκαία, παύση από τις καλοκαιρινές του συναυλίες.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο δυνατές μουσικές στιγμές με το ελληνικό κοινό, ανακοίνωσε ότι διακόπτει πρόωρα το πρόγραμμα της περιοδείας του, καθώς αντιμετωπίζει μία επίμονη πνευμονία.

Η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει, όπως εξηγεί ο ίδιος, να συνεχίσει τις ζωντανές εμφανίσεις και να βρίσκεται στη σκηνή με την ενέργεια και τη δύναμη που απαιτούν οι συναυλίες του. Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση, θέλησε να ενημερώσει προσωπικά τους θαυμαστές του, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επιστροφή του.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έγραψε:

«Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

Με αυτή τη φράση, ο αγαπημένος καλλιτέχνης θέλησε να καθησυχάσει το κοινό του και να αφήσει ανοιχτό το ραντεβού για τις επόμενες εμφανίσεις του, όταν οι συνθήκες θα του επιτρέψουν να επιστρέψει και πάλι στη σκηνή.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Μια ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αγαπητές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Με μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του και να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Οι εμφανίσεις του έχουν διαχρονικά ξεχωρίσει για το πάθος, την ένταση και τη μοναδική επικοινωνία που αναπτύσσει με τους θεατές. Από τις μεγάλες συναυλιακές σκηνές μέχρι τα θέατρα και τα φεστιβάλ, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου παραμένει ένας καλλιτέχνης που συνεχίζει να συγκινεί και να ξεσηκώνει γενιές ακροατών.

Το μόνο που απομένει πλέον, είναι η ανάρρωσή του και η επιστροφή του εκεί όπου αισθάνεται πιο οικεία: πάνω στη σκηνή, απέναντι στο κοινό του.