ΗΠΑ: «Ψάρι-Φρανκενστάιν» που «περπατά» στη στεριά εισβάλλει σε νέες πολιτείες – «Κόψτε του το κεφάλι» λένε οι αρχές

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Ένα ψάρι-εισβολέας από την Ασία, το οποίο έχει την εκπληκτική ικανότητα να αναπνέει και να «περπατά» στη στεριά, επεκτείνεται σε νέες πολιτείες των ΗΠΑ, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να ζητήσουν από τους πολίτες να αναλάβουν δράση για την εξόντωσή του.

Ο λόγος για τον «ανατολικό κεφαλόφιδο» (northern snakehead), ένα αρπακτικό ψάρι γνωστό για την επιθετική του συμπεριφορά και την απίστευτη αντοχή του, καθώς μπορεί να επιβιώσει έξω από το νερό για αρκετές ημέρες.

O Εθνικός Ζωολογικός Κήπος & Ινστιτούτο Διατήρησης της Βιολογίας του Σμιθσόνιαν αναφέρει πως τα ψάρια «snakehead» έχουν εξελιχθεί ώστε να «περπατούν» στη στεριά.

Όπως σημειώνει, προωθούνται προς τα εμπρός κουνώντας το κεφάλι και το πίσω πτερύγιό τους σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Από το 2022, όταν και εντοπίστηκε για πρώτη φορά, το είδος έχει καταγραφεί στις μεσοατλαντικές πολιτείες και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Ωστόσο, πρόσφατα οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι ανακοίνωσαν την πρώτη επίσημη θέαση του ψαριού στην επικράτειά τους, όταν αξιωματούχοι του Τμήματος Διατήρησης της Φύσης του Μιζούρι (MDC) απομάκρυναν ένα στην κομητεία Όρεγκον.



Η Άντζελα Σοκολόφσκι, ειδικός εισβολικών ειδών του MDC, δήλωσε: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνουμε την παρουσία αυτού του είδους στο τμήμα του ποταμού Ίλεβεν Πόιντ που ανήκει στο Μιζούρι, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξαπλώνονται προς το Μιζούρι από γνωστούς πληθυσμούς που βρίσκονται χαμηλότερα, στο Άρκανσας».

Οδηγίες εξόντωσης

Οι αρχές προειδοποιούν τους αλιείς να μην πετούν το ψάρι πίσω στο νερό, εάν το πιάσουν.

Επειδή το snakehead μπορεί να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει στη στεριά για μέρες, το να αφεθεί απλώς στην όχθη συχνά δεν αρκεί για να θανατωθεί.

Για το λόγο αυτό, το MDC καλεί επιτακτικά τους πολίτες να «θανατώνουν το ψάρι κόβοντάς του το κεφάλι, αφαιρώντας τα σπλάχνα του ή τοποθετώντας το μέσα σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα».



Μέχρι στιγμής, η παρουσία του ψαριού στο Μιζούρι έχει επιβεβαιωθεί σε δύο μόνο ποτάμια συστήματα, στον ποταμό Σεν Φράνσις και στον Ιλέβεν Πόιντ, αμφότερα στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Οι εν λόγω υδάτινες διαδρομές συνδέονται με περιοχές του Άρκανσας όπου το είδος έχει ήδη εγκατασταθεί, προσφέροντάς του μια φυσική οδό εξάπλωσης.

Missouri Officials Encourage Locals to Decapitate Invasive Predatory Fish Found in State Waterways https://t.co/w02ZSargmp — People Pets (@PEOPLEPets) October 1, 2026



Παρότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί πληθυσμοί σε άλλα ποτάμια συστήματα της πολιτείας, η παρακολούθηση της εξάπλωσης του αρπακτικού θεωρείται κρίσιμη, καθώς ανταγωνίζεται τα αυτόχθονα είδη για τους φυσικούς πόρους.

Environmental advocates and state wildlife officials are seeking public assistance to remove the Northern Snakehead, an invasive fish species that is competing for food with native aquatic life in Missouri. https://t.co/xsmB9jdwKE — FOX2now (@FOX2now) October 2, 2026



Σε δήλωσή της στις 28 Σεπτεμβρίου, η Σοκολόφσκι υπογράμμισε: «Προβλέπουμε αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματά μας, καθώς το ψάρι αυτό ανταγωνίζεται τους υπάρχοντες πληθυσμούς ψαριών για τους πόρους».

«Τα κεφαλόφιδα είναι αρπακτικά ψάρια και είναι πιθανό να κατασπαράξουν τα εγχώρια ψάρια μας και τα είδη αλιείας, όπως το λαβράκι με μικρό στόμα, προκαλώντας ενδεχομένως άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς τους».

Το «Ψάρι-Φρανκενστάιν» στη Νέα Υόρκη

Το είδος, που συχνά αποκαλείται «Ψάρι-Φρανκενστάιν» (Frankenfish), είχε εντοπιστεί τον περασμένο Ιούνιο και στη Νέα Υόρκη.



Η ανησυχητική ανακάλυψη έγινε στη λίμνη Λίλι Ποντ στην κομητεία Σάφοκ του Λονγκ Άιλαντ, όταν ένας ψαράς έπιασε στα αγκίστρια του ένα από αυτά τα αρπακτικά.

Το περιστατικό κινητοποίησε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (DEC) για την αποτροπή της εγκατάστασης του είδους.

Μιλώντας στο CBS News, η Χάιντι Ο’ Ριορντάν, περιφερειακή διευθύντρια αλιείας του DEC της Νέας Υόρκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ανήκουν εδώ, δεν έχουν φυσικούς θηρευτές, θα καταστρέψουν τους πληθυσμούς των εγχώριων ψαριών μας, ενώ τείνουν να τρώνε σχεδόν ό,τι χωράει στο τεράστιο στόμα τους».

Αν και με την πρώτη ματιά το κεφαλόφιδο μοιάζει με ένα συνηθισμένο ψάρι, οι περιβαλλοντολόγοι προειδοποιούν ότι συνιστά σοβαρή απειλή για τα τοπικά οικοσυστήματα.

Το αρπακτικό αυτό ψάρι αναπαράγεται με αδιανόητους ρυθμούς. Τα θηλυκά μπορούν να γεννήσουν έως και 15.000 αυγά τη φορά και να αναπαραχθούν έως και πέντε φορές το χρόνο.

Τα αυγά εκκολάπτονται μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, επιτρέποντας στον πληθυσμό να γιγαντώνεται ταχύτατα μόλις εγκατασταθεί σε μια περιοχή.

Η βουλιμία του είναι εξίσου ανησυχητική. Ως κορυφαίος θηρευτής, τρέφεται με ψάρια, βατράχους, καραβίδες και άλλα υδρόβια ζώα, διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία των υδάτινων οδών.

Όπως σημειώνει το πρόγραμμα Πληροφοριών για τα Εισβολικά Είδη της Νέας Υόρκης: «Το είδος αυτό προκαλεί ανησυχία επειδή είναι ένας κορυφαίος θηρευτής και διαταράσσει τη φυσική υδάτινη διατροφική αλυσίδα στα οικοσυστήματα».

Χαρακτηριστικά και εξάπλωση στις ΗΠΑ

Τα snakehead απαντώνται συνήθως σε λίμνες γλυκού νερού, υγροτόπους, ποτάμια και ρέματα με αργή ροή, ιδιαίτερα σε περιοχές με στάσιμα νερά.

Το ψάρι αναγνωρίζεται εύκολα χάρη στην ερπετοειδή του εμφάνιση. Διαθέτει μακρύ, λεπτό σώμα, ένα εκτεταμένο ραχιαίο πτερύγιο που καλύπτει σχεδόν όλο το μήκος της πλάτης του και ένα καφέ μοτίβο με κηλίδες που θυμίζει δέρμα βόα-σφιγκτήρα.

Τα πλήρως ανεπτυγμένα ενήλικα άτομα μπορούν να φτάσουν σε μήκος σχεδόν ενός μέτρου.

Τα τελευταία χρόνια, το είδος συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά του σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια.

Πριν από τον εντοπισμό του στη Νέα Υόρκη, θεάσεις είχαν αναφερθεί στις πολιτείες Άρκανσας, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Φλόριντα, Τζόρτζια, Ιλινόις, Λουιζιάνα, Μέριλαντ, Μέιν, Μισισιπή, Μιζούρι, Νιου Τζέρσεϊ, Βόρεια Καρολίνα, Πενσυλβάνια, Βιρτζίνια, καθώς και στην περιφέρεια της Κολούμπια (Ουάσινγκτον).