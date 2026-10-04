Καλλιθέα: Εξαφανίστηκε 13χρονος – Συναγερμός στις Αρχές

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Roman Shinwar, 13 ετών, αφγανικής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου από την Καλλιθέα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Κυριακή και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 13χρονος έχει ύψος 1,65 μέτρα, είναι αδύνατος και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του, μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, στην οποία παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.