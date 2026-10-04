Σταμάτης Γονίδης στον Ηλία Κασιδιάρη: «Σε ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

Στον Ηλία Κασιδιάρη απευθύνθηκε από τη σκηνή ο Σταμάτης Γονίδης, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής βρέθηκε το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου 2026.
Ο Σταμάτης Γονίδης εμφανίζεται τη φετινή χειμερινή περίοδο στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μαζί με τη Λένα Ζευγαρά.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ενώ χαιρετούσε θαμώνες, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού.
Αρχικά, απευθυνόμενος σε θαμώνα του καταστήματος, ο Σταμάτης Γονίδης είπε: «Είσαι με τον φίλο μου, τον Ηλία τον Κασιδιάρη».
Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, λέγοντας: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρεις μπροστά σου».
Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από θαμώνες του νυχτερινού κέντρου και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Δομοκού στις 15 Σεπτεμβρίου.