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Σταμάτης Γονίδης στον Ηλία Κασιδιάρη: «Σε ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

Ο Ηλίας Κασιδιάρης βρέθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2026 σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης. Ο τραγουδιστής τού απηύθυνε ευχές από τη σκηνή, ενώ η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Σταμάτης Γονίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σταμάτης Γονίδης απευθύνθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου βρέθηκε ο πρώην βουλευτής το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου 2026.
  • Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου, λέγοντας: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου».
  • Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από θαμώνες του νυχτερινού κέντρου και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον Ηλία Κασιδιάρη απευθύνθηκε από τη σκηνή ο Σταμάτης Γονίδης, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής βρέθηκε το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου 2026.

Ο Σταμάτης Γονίδης εμφανίζεται τη φετινή χειμερινή περίοδο στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μαζί με τη Λένα Ζευγαρά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ενώ χαιρετούσε θαμώνες, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού.

Αρχικά, απευθυνόμενος σε θαμώνα του καταστήματος, ο Σταμάτης Γονίδης είπε: «Είσαι με τον φίλο μου, τον Ηλία τον Κασιδιάρη».

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, λέγοντας: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρεις μπροστά σου».

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από θαμώνες του νυχτερινού κέντρου και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Δομοκού στις 15 Σεπτεμβρίου.

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