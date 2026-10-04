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Οικουμενικό Πατριαρχείο: Χαιρετίζει την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία – Το μήνυμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας που αφορά την επιστροφή ιερών και ιστορικών κειμηλίων τα οποία είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερα από 100 χρόνια από τη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εκφράζει την προσδοκία ότι η εξέλιξη θα ενισχύσει και τις προσπάθειες για τον επαναπατρισμό άλλων πολιτιστικών θησαυρών, όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

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Κοινωνία

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαιρετίζει τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή ιστορικών και ιερών κειμηλίων που αφαιρέθηκαν πριν από έναν αιώνα από μονές στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως την αρχή της αποκατάστασης των κειμηλίων και εκφράζει την ελπίδα ότι η επιστροφή τους θα ολοκληρωθεί σύντομα, όπως επιβάλλουν η ηθική τάξη και το διεθνές δίκαιο.
  • Εκφράζει την ευχή η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει παράδειγμα για τον επαναπατρισμό άλλων πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή ιστορικών και ιερών κειμηλίων χαιρετίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα αποτελέσει παράδειγμα και για τον επαναπατρισμό άλλων πολιτιστικών θησαυρών, μεταξύ των οποίων τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή (4/10) στο Φανάρι, το Πατριαρχείο αναφέρει ότι τα πολύτιμα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερα από 100 χρόνια από ιερές μητροπόλεις και μονές στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες υπάγονται στην πνευματική και κανονική δικαιοδοσία του.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενημερώθηκε για τη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της επιστροφής από τη Βουλγαρία πολύτιμων και ιερών αντικειμένων, τα οποία αφαιρέθηκαν πριν από περισσότερα από εκατό χρόνια από ιερές μητροπόλεις και μονές της πνευματικής και κανονικής δικαιοδοσίας της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα».

Προσδοκία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως την αρχή της διαδικασίας αποκατάστασης της αρπαγής των συγκεκριμένων θρησκευτικών και πολιτιστικών κειμηλίων και εκφράζει την ελπίδα ότι η επιστροφή τους θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίκληση της ηθικής τάξης, του διεθνούς δικαίου, αλλά και των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, οι οποίες είναι γειτονικές, σύμμαχες χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μιλά για “έναρξη” της αποκατάστασης της αρπαγής των συγκεκριμένων θρησκευτικών και πολιτιστικών κειμηλίων που έγινε τότε, επειδή ελπίζει ότι αυτή η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί σύντομα, όπως επιβάλλουν η ηθική τάξη και το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα στο πλαίσιο των εγκάρδιων σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών και συμμαχικών χωρών, που είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, το Πατριαρχείο υπενθυμίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε θέσει επίσημα το ζήτημα των κειμηλίων στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σόφια πριν από μερικά χρόνια.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπενθυμίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, όταν βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια στη Σόφια, είχε θέσει επίσημα το θέμα των κειμηλίων στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Τώρα χαίρεται για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και συγχαίρει τις δύο κυβερνήσεις για όσα έγιναν και για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν σχετικά με το θέμα».

Η αναφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, συνδέοντας τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας με το ευρύτερο αίτημα για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες από τις οποίες αποσπάστηκαν.

Το Πατριαρχείο εκφράζει την ευχή η συγκεκριμένη εξέλιξη να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών και να συμβάλει στην προώθηση αντίστοιχων διαδικασιών επαναπατρισμού.

«Εκφράζει ταυτόχρονα την ευχή και την ελπίδα αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα και έμπνευση, που θα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές και άλλων χωρών να συμβάλουν θετικά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό, σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιμένει σιωπηλά και υπομονετικά την επανένωσή του με τα υπόλοιπα οργανικά μέλη του, που απομακρύνθηκαν βίαια σε ξένους τόπους».

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