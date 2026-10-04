Ύπνος: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν νυστάζουμε; Νέα μελέτη αποκαλύπτει τους «νευρώνες της νύστας»

Όλοι έχουμε νιώσει τη στιγμή που τα βλέφαρα βαραίνουν, τα χασμουρητά γίνονται ολοένα και πιο συχνά και η ανάγκη για ύπνο μοιάζει αδύνατο να αγνοηθεί. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως στον εγκέφαλο όταν αυξάνεται αυτή η «πίεση για ύπνο»; Νέα μελέτη εντόπισε συγκεκριμένους νευρώνες στον εγκέφαλο ποντικών που ενεργοποιούνται όσο παρατείνεται η εγρήγορση και φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάγκη για ύπνο.

Γιατί νυστάζουμε; Η επιστήμη πίσω από την πίεση για ύπνο

Όλοι γνωρίζουμε το συναίσθημα: βαριά βλέφαρα, ανεξέλεγκτα χασμουρητά – αδιαμφισβήτητα σημάδια ότι ο οργανισμός μας ζητάει ξεκούραση. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά στον εγκέφαλό μας όταν μας κατακλύζει ένα κύμα νύστας; Μια νέα προκλινική μελέτη ρίχνει φως στη νευροεπιστήμη της πίεσης για ύπνο (sleep drive).

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας (Ελβετία), σε συνεργασία με ερευνητές από το Beth Israel Deaconess Medical Center (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Auburn (Αλαμπάμα, ΗΠΑ), εντόπισαν νευρώνες στον εγκέφαλο ποντικών οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά τις περιόδους παρατεταμένης εγρήγορσης και είναι απαραίτητοι για την πρόκληση της κούρασης.

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί «ένα κομβικό κομμάτι που έλειπε από το παζλ της κατανόησης του λόγου για τον οποίο νυστάζουμε», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Alex Schier (Πανεπιστήμιο της Βασιλείας).

Τι είναι η πίεση για ύπνο και πώς λειτουργεί

Η πίεση για ύπνο –δηλαδή η βιολογική ανάγκη του οργανισμού για ξεκούραση– αυξάνεται όσο περισσότερο χρόνο μένουμε ξύπνιοι, μέχρι να γίνει αδύνατον να την αγνοήσουμε. Αυτή η ομοιοστατική ρύθμιση του ύπνου είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας, κι όμως γνωρίζουμε σχετικά λίγα για τους μηχανισμούς της.

Αν και προηγούμενες μελέτες σε ανθρώπους και ζώα έχουν εντοπίσει γενετικούς δείκτες που ρυθμίζουν τη διάρκεια του ύπνου και την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκειά του, οι υποκείμενοι νευρωνικοί μηχανισμοί που δημιουργούν την ισχυρή επιθυμία για ύπνο παρέμεναν μυστήριο.

Η επιστημονική ανακάλυψη: Πώς εντοπίστηκαν οι «νευρώνες της νύστας»

Για να κατανοήσει καλύτερα αυτή την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης, η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε χαρτογράφηση δραστηριότητας ολόκληρου του εγκεφάλου, στοχευμένες νευρωνικές παρεμβάσεις και ηλεκτροφυσιολογία σε μοντέλα ποντικών.

Χαρτογράφηση του εγκεφάλου

Αρχικά, οι ερευνητές συνέκριναν τα πρότυπα ενεργοποίησης του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια:

Φυσιολογικών κύκλων ύπνου-εγρήγορσης

Έλλειψης ύπνου

Ύπνου αποκατάστασης

Μέσω ανοσοϊστοχημείας FOS (δείκτης ενεργοποιημένων νευρώνων) και απεικόνισης Light-Sheet, διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται κατά την παρατεταμένη εγρήγορση. Συγκεκριμένα, ο πρόσθιος μέσος προοπτικός πυρήνας και η μέση ραφή (ένα σύμπλεγμα από πυρήνες νευρώνων που βρίσκεται στο στέλεχος του εγκεφάλου) αναγνωρίστηκαν ως οι περιοχές που κωδικοποιούν τη στέρηση ύπνου.

Στοχευμένη ενεργοποίηση και αναστολή

Χρησιμοποιώντας γενετικά τροποποιημένους ποντικούς, οι ερευνητές απομόνωσαν τα κύτταρα που ενεργοποιούνται λόγω έλλειψης ύπνου. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι:

Η ενεργοποίηση αυτών των κυττάρων αύξησε τη διάρκεια και την ένταση του ύπνου.

Η αναστολή τους μείωσε σημαντικά την ανάγκη για ύπνο.

Ο ρόλος της σεροτονίνης και του GABA

Εστιάζοντας στη μέση ραφή, οι επιστήμονες ταυτοποίησαν δύο πληθυσμούς νευρώνων που επηρεάζουν την πίεση για ύπνο: σεροτονινεργικούς (εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος που παράγουν, αποθηκεύουν και απελευθερώνουν τη σεροτονίνη) και GABAεργικούς νευρώνες (εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος που παράγουν και απελευθερώνουν το γ-αμινοβουτυρικό οξύ – GABA).

Η διεγερσιμότητα αυτών των κυττάρων αυξανόταν όσο περισσότερο τα ζώα παρέμεναν ξύπνια. Μάλιστα, η ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο πληθυσμών προήγαγε τον ύπνο, ενώ η ταυτόχρονη αναστολή τους μείωσε τη διάρκεια του ύπνου σχεδόν κατά 70%.

Νέοι ορίζοντες στη θεραπεία των διαταραχών ύπνου

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τους νευρωνικούς πληθυσμούς που είναι καθοριστικοί για την τάση προς ύπνο, ανοίγοντας νέους δρόμους στην έρευνα που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου, όπως η αϋπνία.

«Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πώς αυτοί οι νευρώνες αλληλεπιδρούν με τον υπόλοιπο εγκέφαλο και πώς δημιουργείται η πίεση για ύπνο σε μοριακό επίπεδο», ανέφερε ο William Joo (Πανεπιστήμιο της Βασιλείας), πρώτος συγγραφέας της μελέτης. «Η ικανότητά μας να μεταβάλλουμε σταθερά τη συμπεριφορά ύπνου μας επιτρέπει επίσης να εξερευνήσουμε τις προσαρμογές στη μακροπρόθεσμη απώλεια ύπνου – κάτι που ενδέχεται να αποκαλύψει τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στη στέρηση ύπνου και σε άλλες φυσιολογικές προκλήσεις».