Ιράν: Ο «οικονομικός πόλεμος» του Τραμπ θα φέρει νέα ήττα στις ΗΠΑ – Έτοιμοι για πιο καταστροφικά όπλα οι IRGC

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Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή εξοντωτικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης.

Η αντίδραση του Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε την εκστρατεία κυρώσεων της Ουάσινγκτον ως προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε: «Το λεγόμενο “Οικονομικό D-Day” είναι ένας αντιπερισπασμός από την ίδια την κρίση της Αμερικής: το πρωτοφανές χρέος και τα σταθερά αυξανόμενα κόστος τόκων».

Ο όρος «D-Day», τον οποίο χρησιμοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος παραπέμπει στην απόβαση της Νορμανδίας, και επιστρατεύεται συχνά στον δημόσιο λόγο μεταφορικά ως ή ημέρα της τελικής, απόλυτης αναμέτρησης.

«Επιμένοντας σε αποτυχημένες πολιτικές, το μόνο που θα πετύχουν είναι νέα ήττα – και την έχθρα των Ιρανών», πρόσθεσε ο Αραγτσί, υπογραμμίζοντας πως «η αμερικανική οικονομική τρομοκρατία απειλεί την παγκόσμια οικονομία και την εθνική κυριαρχία παγκοσμίως».



«Ο στρατιωτικός πόλεμος απέτυχε»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, σχολίασε στην πλατφόρμα Χ την ανακοίνωση Τραμπ για «συντριπτική οικονομική επιχείρηση» κατά της Τεχεράνης.

«Το πρόβλημα είναι οι λανθασμένοι υπολογισμοί που, κάθε φορά που προσπαθούν να τους καλύψουν, τους αναγκάζουν να προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη αποτυχία για τον εαυτό τους.», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο στρατιωτικός πόλεμος δεν λειτούργησε, γι’ αυτό τώρα ονόμασαν την επόμενη αποτυχία “οικονομικό πόλεμο”».

ادعا می کنند ایران در آستانه شکست است و به یک نخ بند است، اما به همه متحدانشان التماس می کنند که کمکشان کنند!

مشکل، محاسبات غلطی است که هر بار برای پوشاندنش، مجبور می‌شوند شکست بزرگ‌تری برای خودشان بسازند.

جنگ نظامی نتیجه نداد، حالا اسم شکست بعدی را «جنگ اقتصادی» گذاشته‌اند. — Gharibabadi (@Gharibabadi) August 20, 2026



IRGC: «Όπλα με πολύ μεγαλύτερη καταστροφική ισχύ»

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Σαρντάρ Μοχεμπί, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο IRIB ότι η παραγωγή εξοπλισμών συνεχίζεται.

«Η καταστροφική ισχύς των πολεμικών κεφαλών που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους των IRGC υπερβαίνει κατά πολύ εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενους πολέμους. Εάν ξεσπάσει πόλεμος, τα όπλα μας θα είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν σε όλες τις πτυχές», προειδοποίησε.

«Δεν ξεμένουν από όπλα οι ΗΠΑ»

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA, Σκοτ Ούλινγκερ, μιλώντας στο Al Jazeera, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ουάσινγκτον καταφεύγει στην οικονομική πίεση λόγω έλλειψης στρατιωτικών επιλογών.

«Ασφαλώς έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά πολεμοφόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από όπλα», εξήγησε ο Ούλινγκερ, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου το 50% του οπλοστασίου τους για συγκεκριμένες ενδεχόμενες κρίσεις, όπως μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα.

«Ίσως τα πολεμοφόδια που προορίζονται για χρήση στη Μέση Ανατολή να εξαντλούνται», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει εξάντληση των συνολικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Τραμπ, «όντας επιχειρηματίας, βλέπει τα πλεονεκτήματα ενός οικονομικού αποκλεισμού, και αυτό οδήγησε σε αλλαγή στρατηγικής».