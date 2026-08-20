Ιράν: Ο «οικονομικός πόλεμος» του Τραμπ θα φέρει νέα ήττα στις ΗΠΑ – Έτοιμοι για πιο καταστροφικά όπλα οι IRGC

Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή εξοντωτικών οικονομικών μέτρων, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία κυρώσεων ως αντιπερισπασμό από τα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ και προειδοποιώντας για νέα ήττα. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι διαθέτουν όπλα με πολύ μεγαλύτερη καταστροφική ισχύ απ' ό,τι ήδη έχουν χρησιμοποιήσει.

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Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό στραγγαλισμό άνευ προηγούμενο, με τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί να τον χαρακτηρίζει αντιπερισπασμό από εσωτερικές κρίσεις των ΗΠΑ.
  • Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Σαρντάρ Μοχεμπί, προειδοποίησε ότι «η καταστροφική ισχύς των πολεμικών κεφαλών που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους των IRGC υπερβαίνει κατά πολύ εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενους πολέμους».
  • Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA, Σκοτ Ούλινγκερ, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από όπλα, εκτιμώντας ότι ο Τραμπ, «όντας επιχειρηματίας, βλέπει τα πλεονεκτήματα ενός οικονομικού αποκλεισμού» και αυτό οδήγησε σε αλλαγή στρατηγικής.

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Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή εξοντωτικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης.

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Η αντίδραση του Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε την εκστρατεία κυρώσεων της Ουάσινγκτον ως προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε: «Το λεγόμενο “Οικονομικό D-Day” είναι ένας αντιπερισπασμός από την ίδια την κρίση της Αμερικής: το πρωτοφανές χρέος και τα σταθερά αυξανόμενα κόστος τόκων».

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Ο όρος «D-Day», τον οποίο χρησιμοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος παραπέμπει στην απόβαση της Νορμανδίας, και επιστρατεύεται συχνά στον δημόσιο λόγο μεταφορικά ως ή ημέρα της τελικής, απόλυτης αναμέτρησης.

«Επιμένοντας σε αποτυχημένες πολιτικές, το μόνο που θα πετύχουν είναι νέα ήττα – και την έχθρα των Ιρανών», πρόσθεσε ο Αραγτσί, υπογραμμίζοντας πως «η αμερικανική οικονομική τρομοκρατία απειλεί την παγκόσμια οικονομία και την εθνική κυριαρχία παγκοσμίως».

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«Ο στρατιωτικός πόλεμος απέτυχε»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, σχολίασε στην πλατφόρμα Χ την ανακοίνωση Τραμπ για «συντριπτική οικονομική επιχείρηση» κατά της Τεχεράνης.

«Το πρόβλημα είναι οι λανθασμένοι υπολογισμοί που, κάθε φορά που προσπαθούν να τους καλύψουν, τους αναγκάζουν να προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη αποτυχία για τον εαυτό τους.», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο στρατιωτικός πόλεμος δεν λειτούργησε, γι’ αυτό τώρα ονόμασαν την επόμενη αποτυχία “οικονομικό πόλεμο”».


IRGC: «Όπλα με πολύ μεγαλύτερη καταστροφική ισχύ»

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Σαρντάρ Μοχεμπί, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο IRIB ότι η παραγωγή εξοπλισμών συνεχίζεται.

«Η καταστροφική ισχύς των πολεμικών κεφαλών που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους των IRGC υπερβαίνει κατά πολύ εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενους πολέμους. Εάν ξεσπάσει πόλεμος, τα όπλα μας θα είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν σε όλες τις πτυχές», προειδοποίησε.

«Δεν ξεμένουν από όπλα οι ΗΠΑ»

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA, Σκοτ Ούλινγκερ, μιλώντας στο Al Jazeera, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ουάσινγκτον καταφεύγει στην οικονομική πίεση λόγω έλλειψης στρατιωτικών επιλογών.

«Ασφαλώς έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά πολεμοφόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από όπλα», εξήγησε ο Ούλινγκερ, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου το 50% του οπλοστασίου τους για συγκεκριμένες ενδεχόμενες κρίσεις, όπως μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα.

«Ίσως τα πολεμοφόδια που προορίζονται για χρήση στη Μέση Ανατολή να εξαντλούνται», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει εξάντληση των συνολικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Τραμπ, «όντας επιχειρηματίας, βλέπει τα πλεονεκτήματα ενός οικονομικού αποκλεισμού, και αυτό οδήγησε σε αλλαγή στρατηγικής».

 

 

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