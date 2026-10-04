«Μικρή Αγγλία» δίπλα στο Βατικανό: Τα αρχαία νομίσματα που αποκάλυψαν το χαμένο μυστικό της Ρώμης

Στην καρδιά της Ρώμης, λίγα μόλις βήματα από το επιβλητικό Βατικανό, ένα αναπάντεχο αρχαιολογικό εύρημα έρχεται να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε για τον μεσαιωνικό κόσμο και να ζωντανέψει μια ξεχασμένη ιστορία αιώνων.

Είκοσι αγγλοσαξονικά νομίσματα, θαμμένα για γενιές κάτω από το ιστορικό Παλάτσο ντελλα Ρόβερε, φέρνουν ξανά στο φως τη «Χαμένη Μικρή Αγγλία» της ιταλικής πρωτεύουσας. Αν και οι ιστορικοί γνώριζαν από παλιές γραπτές πηγές την ύπαρξη μιας ζωντανής αγγλικής κοινότητας δίπλα στον Άγιο Πέτρο, η αρχαιολογική σκαπάνη δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να βρει απτές αποδείξεις για την καθημερινότητά τους.

Τώρα, αυτά τα μικρά κομμάτια μετάλλου γίνονται η «γέφυρα» που μας συνδέει απευθείας με τη ζωή, το εμπόριο και την πίστη των ανθρώπων που άφησαν την πατρίδα τους για να χτίσουν μια νέα ζωή στην αιώνια πόλη. Είκοσι αγγλοσαξονικά νομίσματα που βρέθηκαν κοντά στο Βατικανό φέρνουν ξανά στο προσκήνιο μια σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη γωνιά της μεσαιωνικής Ρώμης.

Οι ιστορικοί γνώριζαν από γραπτές πηγές ότι μια αγγλική κοινότητα ζούσε κάποτε κοντά στον Άγιο Πέτρο, αλλά μέχρι τώρα η αρχαιολογία δεν είχε προσφέρει σχεδόν κανένα στοιχείο που να δείχνει πώς λειτουργούσε αυτή η κοινότητα στην καθημερινή ζωή.

Όχι απλοί προσκυνητές, αλλά μια ζωντανή κοινότητα

Τα νομίσματα προέρχονται από την περιοχή της Schola Saxonum, ενός οικισμού που εξυπηρετούσε όσους κατέφθαναν από την αγγλοσαξονική Αγγλία. Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως ενδείξεις κατεργασίας δέρματος, οστών και μετάλλων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μέρος αυτό δεν ήταν απλώς ένα κατάλυμα όπου οι προσκυνητές ξεκουράζονταν πριν επισκεφθούν τις εκκλησίες της Ρώμης.

Συνολικά, τα ευρήματα παραπέμπουν σε μια κοινότητα που εργαζόταν, εμπορευόταν και παρέμενε στην πόλη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, αναδεικνύουν μια ακόμη πιο ασυνήθιστη πιθανότητα: οι Άγγλοι επισκέπτες ενδέχεται να είχαν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν το δικό τους νόμισμα στη Ρώμη, σε μια εποχή που οι άλλοι ξένοι έπρεπε κανονικά να ανταλλάσσουν το δικό τους.

Μια ξεχασμένη αγγλική συνοικία στη σκιά του Αγίου Πέτρου

Οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν τις ανασκαφές κάτω από τον περιτοιχισμένο κήπο του Παλάτσο ντελλα Ρόβερε (Palazzo della Rovere) το 2020, σε σε μικρή απόσταση από το Βατικανό. Η τοποθεσία τράβηξε το παγκόσμιο ενδιαφέρον το 2023, όταν η ομάδα ανακοίνωσε τον εντοπισμό των ερειπίων ενός κτιρίου που ταυτοποιήθηκε ως το θέατρο του αυτοκράτορα Νέρωνα, όμως τα μεσαιωνικά στρώματα πάνω και γύρω από αυτό έφεραν τώρα στο φως μια εντελώς διαφορετική ανακάλυψη.

Οι γραπτές πηγές τοποθετούν τη Schola Saxonum σε αυτό το τμήμα της Ρώμης τουλάχιστον από το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα. Η κοινότητα κατελάμβανε μια έκταση ανάμεσα στο Βατικανό και τον ποταμό Τίβερη, αρκετά κοντά στον Άγιο Πέτρο ώστε οι προσκυνητές να έχουν εύκολη πρόσβαση στη βασιλική, και κοντά σε γέφυρες που συνέδεαν τη συνοικία με την υπόλοιπη πόλη.

Παρά το όνομά της, η Schola Saxonum δεν ήταν σχολείο με τη σύγχρονη έννοια. Ιδρύματα αυτού του είδους στήριζαν τις ξένες κοινότητες, προσφέροντας κατάλυμα, θρησκευτικές υπηρεσίες, φιλανθρωπικό έργο και πρακτική βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στη Ρώμη.

Τα «αποτυπώματα» των Αγγλοσαξόνων στη γεωγραφία της σύγχρονης Ρώμης

Οι Άγγλοι δεν ήταν οι μόνοι που διατηρούσαν μια τέτοια παρουσία κοντά στον Άγιο Πέτρο. Φράγκοι, Λομβαρδοί και Φρίσιοι είχαν τα δικά τους ιδρύματα στην περιοχή, ωστόσο η αγγλοσαξονική κοινότητα φαίνεται πως είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα ισχυρή και διαρκή ταυτότητα. Η Ρώμη διατηρεί ακόμη ίχνη αυτής της παρουσίας στη γεωγραφία της.

Η Lungotevere in Sassia, ο δρόμος που ακολουθεί τον Τίβερη κοντά στο Βατικανό, παίρνει το όνομά της από τους Σάξονες, ενώ το κοντινό νοσοκομείο Santo Spirito in Sassia συνεχίζει μια φιλανθρωπική παράδοση που συνδέεται με την ίδια συνοικία.

Μέχρι την πρόσφατη ανασκαφή, ωστόσο, αυτά τα τοπωνύμια και τα μεσαιωνικά κείμενα αποτελούσαν τον κύριο κορμό αυτής της ιστορίας. Οι αρχαιολόγοι δεν είχαν βρει ποτέ υλικά τεκμήρια αρκετά ισχυρά ώστε να δείξουν πώς ήταν στην πραγματικότητα η καθημερινή ζωή μέσα στην αγγλική συνοικία.

Είκοσι νομίσματα «ξεκλειδώνουν» τα μυστικά της καθημερινότητας

Η ομάδα των νομισμάτων που μελετήθηκε πρόσφατα αποτελείται από 19 ασημένια δηνάρια (pennies) και ένα μισό δηνάριο (halfpenny). Παρήχθησαν από αγγλικά νομισματοκοπεία κατά τη διάρκεια περίπου τεσσάρων δεκαετιών, υπό τη βασιλεία του Εδουάρδου του Πρεσβύτερου, του Έθελσταν και του Έντρεντ, με τους ερευνητές να εντοπίζουν την προέλευσή τους σε περιοχές όπως η Ανατολική Αγγλία, το Κεντ, το Λονδίνο και τα Δυτικά Μίντλαντς.

Δεκατέσσερα από τα νομίσματα βρέθηκαν σε λάκκους απορριμμάτων, όπου ήταν τοποθετημένα σε δύο ομάδες των έξι έως οκτώ τεμαχίων. Έχοντας περάσει περίπου χίλια χρόνια κάτω από τη γη, αρκετά από αυτά είχαν συσσωματωθεί (κολλήσει μεταξύ τους), ενώ τα υπόλοιπα νομίσματα βρέθηκαν διάσπαρτα σε κοντινή απόσταση.

Η κατάστασή τους μπορεί να μην εντυπωσιάζει έναν συλλέκτη, όμως το αρχαιολογικό τους πλαίσιο έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνισή τους. Ο Ρόρι Νέισμιθ, Καθηγητής Πρώιμης Μεσαιωνικής Αγγλικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, επισημαίνει ότι οι αρχαιολόγοι έχουν πλέον εντοπίσει στη Ρώμη περισσότερα αγγλοσαξονικά νομίσματα αυτής της περιόδου παρά παπικά.

Αυτή η ασυνήθιστη αναλογία υποδηλώνει ότι σημαντικά ποσά αγγλικού χρήματος έφταναν στην πόλη. Δείχνει επίσης ότι αυτά τα νομίσματα δεν ήταν σπάνια αξιοπερίεργα αντικείμενα που μετέφερε ένας και μόνο πλούσιος ταξιδιώτης.

Το ένα μισό δηνάριο (halfpenny) προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, καθώς οι μικρές υποδιαιρέσεις εμφανίζονται συνήθως εκεί όπου οι άνθρωποι χρειάζονται χρήματα για καθημερινές συναλλαγές. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές το θεωρούν ως απόδειξη ότι οι αγοραστές και οι τεχνίτες ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν το αγγλικό νόμισμα για τις καθημερινές τους αγορές μέσα στη συνοικία.

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως νομίσματα της ρωμαϊκής περιόδου και ιταλικά νομίσματα του 10ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένου ενός παπικού νομίσματος. Αυτός ο συνδυασμός υποδηλώνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής ενδέχεται να διαχειρίζονταν περισσότερα από ένα νομίσματα ταυτόχρονα, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στο παπικό χρήμα.

Κάτι παραπάνω από ένα απλό καταφύγιο προσκυνητών

Οι μεσαιωνικοί ταξιδιώτες από την Αγγλία έφταναν συνήθως στη Ρώμη για θρησκευτικούς λόγους. Επισκέπτονταν μεγάλους ναούς, προσεύχονταν στους τάφους των αγίων και επιζητούσαν την επαφή με τον Πάπα, συχνά μετά από ένα ταξίδι που μπορούσε να διαρκέσει πολλές εβδομάδες και να τους εκθέσει σε ασθένειες, βία και δύσβατα εδάφη.

Τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα προσθέτουν μια άλλη διάσταση σε αυτή την οικεία εικόνα. Σε μια έκταση που καλύπτει τουλάχιστον 3.000 τετραγωνικά μέτρα, η ανασκαφή αποκάλυψε ίχνη κατεργασίας δέρματος, οστών και μετάλλων δίπλα στα αγγλικά νομίσματα. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν την ύπαρξη εργαστηρίων, εργαλείων, πελατών και τακτικών εμπορικών συναλλαγών.

Αντί να λειτουργεί μόνο ως ξενώνας για προσκυνητές, η Schola Saxonum φαίνεται πως φιλοξενούσε έναν πολύ πιο μόνιμο και εγκατεστημένο πληθυσμό. Ο Νέισμιθ έχει υποθέσει ότι εκατοντάδες άνθρωποι μπορεί να ζούσαν στην κοινότητα σε μόνιμη ή ημιμόνιμη βάση.

Τεχνίτες από πόλεις όπως το Ουίντσεστερ, το Λονδίνο ή το Γιορκ ενδέχεται να έφταναν στη Ρώμη, να άνοιγαν εργαστήρια και να συνέχιζαν να ασκούν γνώριμα επαγγέλματα στις όχθες του Τίβερη. Αυτή η πιθανότητα αλλάζει εντελώς τον χαρακτήρα της περιοχής.

Η Schola Saxonum αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με θρησκευτικό ξενώνα και περισσότερο με μια μικρή, μεταφυτευμένη αγγλική συνοικία που λειτουργούσε μέσα στη μεσαιωνική Ρώμη. Οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να έρχονται για να προσευχηθούν και να επισκεφθούν τον Άγιο Πέτρο, αλλά χρειάζονταν επίσης τροφή, ρούχα, εργαλεία και καθημερινές υπηρεσίες. Τα νομίσματα και τα κατάλοιπα των χειροτεχνιών δείχνουν πώς η κοινότητα μπορεί να κάλυπτε αυτές τις ανάγκες χωρίς να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη γύρω ρωμαϊκή οικονομία.

Γιατί επιτρεπόταν στους Άγγλους να χρησιμοποιούν το δικό τους νόμισμα;

Η παρουσία αγγλικού νομίσματος σε καθημερινά πλαίσια δημιουργεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα που εγείρει η ανασκαφή. Τα μεσαιωνικά έγγραφα από τη Ρώμη αναφέρονται συνήθως στο παπικό νόμισμα, ενώ άλλες πηγές δείχνουν ότι οι ξένοι ταξιδιώτες συχνά όφειλαν να ανταλλάξουν τα χρήματά τους πριν ή κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης.

Ένας Φράγκος ηγούμενος του 9ου αιώνα, για παράδειγμα, έγραψε για το πρόβλημα της διευθέτησης της ανταλλαγής νομισμάτων πριν ταξιδέψει στη Ρώμη. Τα αγγλικά τεκμήρια φαίνονται αισθητά διαφορετικά, επειδή οι αρχαιολόγοι βρήκαν τα νομίσματά τους διάσπαρτα σε χώρους εργασίας και διαβίωσης, αντί για συγκεντρωμένα σε κάποιο θησαυροφυλάκιο ή χώρο τήξης (χυτήριο).

Η ομάδα δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι οι τεχνίτες μετέφεραν τα νομίσματα στη συνοικία απλώς για να τα λιώσουν για το ασήμι τους. Αντίθετα, η κατανομή τους υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι τα έχασαν κατά τη διάρκεια κανονικών συναλλαγών, ενώ η παρουσία ενός παπικού νομίσματος ανάμεσα στο ίδιο υλικό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα δύο νομίσματα να κυκλοφορούσαν παράλληλα.

Για τον λόγο αυτό, ο Νέισμιθ και η ιστορικός Φραντσέσκα Τίντι υποστηρίζουν ότι οι Άγγλοι ενδέχεται να απολάμβαναν προνόμια που δεν ήταν διαθέσιμα σε άλλες ξένες κοινότητες. Αποφεύγουν να ισχυριστούν ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν μια επίσημη απαλλαγή, όμως τα μεσαιωνικά αρχεία δείχνουν ότι οι Άγγλοι είχαν ήδη μια ασυνήθιστα στενή σχέση με τον Πάπα.

Ένα συγκεκριμένο έγγραφο ίσως είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με τον Ασσέρ, τον βιογράφο του Αλφρέδου του Μέγα, ο Πάπας Μαρίνος Α΄ απάλλαξε τη Schola Saxonum από «κάθε φόρο και δασμό» το 883, αφού ο Αλφρέδος ζήτησε ειδική μεταχείριση για την αγγλική κοινότητα.

Αυτή η αναφορά δεν αποδεικνύει ότι ο Αλφρέδος εξασφάλισε επίσης την άδεια να κυκλοφορούν αγγλικά νομίσματα στη Ρώμη. Παρόλα αυτά, η μεταγενέστερη εμφάνιση νομισμάτων που εκδόθηκαν από τον γιο και τους εγγονούς του Αλφρέδου καθιστά αυτή τη σύνδεση δύσκολο να αγνοηθεί.

Εάν οι Άγγλοι ταξιδιώτες μπορούσαν να ξοδεύουν το δικό τους γνώριμο νόμισμα μετά την άφιξή τους στη Ρώμη, αυτό το προνόμιο θα είχε εξαλείψει ένα πρακτικό πρόβλημα από ένα ήδη δύσκολο ταξίδι. Θα καθιστούσε επίσης τη Schola Saxonum μια κοινότητα με μια ασυνήθιστα ευνοϊκή σχέση με τις παπικές αρχές.

Μια σχέση πέρα από το θρησκευτικό καθήκον

Η αγγλοσαξονική σύνδεση με τη Ρώμη εκτεινόταν αιώνες πριν τεθούν σε κυκλοφορία αυτά τα νομίσματα. Ο Πάπας Γρηγόριος Α΄ ενίσχυσε αυτή τη σχέση στα τέλη του 6ου αιώνα, όταν οργάνωσε την ιεραποστολή που βοήθησε στον εκχριστιανισμό των Αγγλοσαξόνων.

Οι μεταγενέστεροι Άγγλοι ηγεμόνες συνέχισαν να καλλιεργούν τους δεσμούς τους με τον παπισμό. Ο Όφα της Μερκίας φέρεται να καθιέρωσε μια ετήσια πληρωμή 365 χρυσών νομισμάτων προς τη Ρώμη στα τέλη του 8ου αιώνα, ενώ ο Αλφρέδος ο Μέγας έστελνε τακτικά ελεημοσύνες και διατηρούσε διπλωματικές επαφές με την πόλη.

Μέχρι τον 10ο αιώνα, η πρακτική που αργότερα έγινε γνωστή ως «ο οβολός του Πέτρου» (Peter’s Pence) συνέδεσε τα αγγλικά νοικοκυριά πιο άμεσα με τη Ρώμη μέσω τακτικών εισφορών. Ο βασιλιάς Κανούτος συνέχισε την παράδοση τον 11ο αιώνα, όταν επισκέφθηκε την πόλη και διαπραγματεύτηκε οικονομικά οφέλη για τους Άγγλους προσκυνητές.

Για τους ηγεμόνες, αυτοί οι δεσμοί είχαν τόσο θρησκευτική όσο και πολιτική αξία. Ένας βασιλιάς που μπορούσε να βοηθήσει τους υπηκόους του να φτάσουν στη Ρώμη, να στηρίξει μια αγγλική κοινότητα κοντά στον Άγιο Πέτρο και να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον παπισμό, ενίσχυε το κύρος του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Τα νέα νομίσματα μεταφέρουν αυτή τη σχέση υψηλού επιπέδου στην κλίμακα της καθημερινής ζωής. Αντί να βλέπουμε μόνο βασιλιάδες, πάπες και διπλωματικά δώρα, η αρχαιολογία δείχνει τώρα απλούς ανθρώπους να κρατούν χρήματα, να αγοράζουν αγαθά και να εργάζονται μέσα σε μια συνοικία δίπλα στον Τίβερη.

Αυτό είναι που δίνει στην ανακάλυψη την πραγματική της σημασία. Η Schola Saxonum δεν επιβιώνει πλέον μόνο σε μεσαιωνικά κείμενα και ρωμαϊκά τοπωνύμια· τα νομίσματα και τα εργαστήρια αποκαλύπτουν τώρα μια κοινότητα που έζησε, εμπορεύτηκε και δημιούργησε μια αναγνωρίσιμη αγγλική παρουσία στην καρδιά της μεσαιωνικής Ρώμης.