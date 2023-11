Αρχαία νεκρόπολη κάτω από το Βατικανό – Σκοτεινά μυστικά και αποκαλυπτικές επιγραφές

Ένα νέο τμήμα ενός πολύ σημαντικού ιστορικού ταφικού χώρου κάτω από την πόλη του Βατικανού ανοίγει για πρώτη φορά για το κοινό. Η Νεκρόπολη της Via Triumphalis αποκαλύπτει στους επισκέπτες πώς οι αρχαίοι Ρωμαίοι έθαβαν τους νεκρούς τους.

Εδώ και λίγες μέρες, το δίκτυο μουσείων του Βατικανού άρχισε να προσφέρει ξεναγήσεις στον αρχαίο ρωμαϊκό ταφικό χώρο, με αναχώρηση από την πύλη Santa Rosa στην Piazza Risorgimento. Από εκεί, οι επισκέπτες οδηγούνται στα άβατα του Βατικανού, σε μια περιήγηση που έχει τίτλο “Life and Death in the Rome of the Caesars”. Πριν από τις 17 Νοεμβρίου, η Νεκρόπολη ήταν προσβάσιμη μόνο σε επιλεγμένες ομάδες μελετητών και ειδικών.

Η νεκρόπολη, ή η «πόλη των νεκρών», όπως συχνά αποκαλείται, χρονολογείται στον 4ο αιώνα μ.Χ. Περιέχει μια σειρά από λείψανα τόσο από «σκλάβους» και «ελεύθερους», όσο και από «τεχνίτες της πόλης της Ρώμης».

Η πρόσβαση στους τάφους τους μας δίνει την μεγάλη εικόνα για το πώς ζούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, εξήγησε ο ειδικός των Μουσείων του Βατικανού Λεονάρντο Ντι Μπλάσι, σύμφωνα με το Euro News. Ανάμεσα στους τάφους και τους βωμούς υπάρχουν ενδείξεις για τον τρόπο ζωής τους, όπως ταφικά αντικείμενα και παραστάσεις για το πώς ήταν η ζωή κάποτε, καθώς και άλλες απεικονίσεις του πολιτισμού εκείνης της εποχής. Μέσα στα όρια του αρχαίου ρωμαϊκού τάφου, μαρμάρινες σαρκοφάγοι στέκονται δίπλα σε ανοιχτούς τάφους, που περιβάλλονται από εκπληκτικά ρωμαϊκά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες.

Οι μυστηριώδης επιγραφές

Δεδομένου ότι η ρωμαϊκή νομοθεσία απαγόρευε την καύση και την ταφή των νεκρών εντός της πόλης για λόγους ασφαλείας και υγιεινής, τα νεκροταφεία βρίσκονταν κατά μήκος των δρόμων έξω από την αστική περιοχή.

«Αρχίζουμε να μαθαίνουμε για ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε, ιδιαίτερα για τελετουργίες που φαίνονται να σχετίζονται περισσότερο με την οικογένεια, τη γειτονιά, την πόλη ή τις προσωπικές παραδόσεις παρά με την επίσημη θρησκεία», πρόσθεσε ο Ντι Μπλάζι για τα ευρήματα, τα οποία ανακαλύφθηκαν με τη βοήθεια του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος έχει έκταση πάνω από 929 τετραγωνικά μέτρα.

Ο Ντι Μπλάζι λέει ότι υπάρχει κάποιος «Alcimo», του οποίου η επιγραφή γράφει: «custos de scena teatro pompeiano», που σημαίνει ότι ήταν ο φύλακας της σκηνής του μεγάλου θεάτρου της Πομπηίας και φρόντιζε το σκηνικό. Γύρω από τη φιγούρα του απεικονίζονται εργαλεία ξυλουργού που πιθανότατα χρησιμοποιούσε για τη συντήρηση των σκηνών του θεάτρου.

Σε μια άλλη ταφόπλακα υπάρχει το πορτρέτο κάποιου «Nunnius», που είχε καθήκοντα «αγροφύλακα» (saltuarius), εκείνου που ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση των ξύλων.

Πότε αποκαλύφθηκε η νεκρόπολη του Βατικανού

Μέρος της νεκρόπολης αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1956 ως αποτέλεσμα ανασκαφών που σχετίζονται με το Βατικανό, ενώ ακόμη περισσότερα ευρήματα ήρθαν στο φως κατά λάθος το 2003, κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός χώρου στάθμευσης. Τότε, ανακαλύφθηκε το τμήμα Santa Rosa, το οποίο μόλις πρόσφατα συνδέθηκε με τα προηγούμενα ευρήματα.

Από το 2014, το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει τμήματα του αρχαίου νεκροταφείου, αλλά η προσθήκη μιας νέας εισόδου και η οργανωμένη ξενάγηση είναι ένα τεράστιο βήμα για την πρόσβαση στη νεκρόπολη.