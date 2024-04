Εθνική Τράπεζα: Πάσχα με Go For More και κερδίστε περισσότερα

Πάσχα χωρίς shopping therapy δεν γίνεται. Μια βόλτα στα καταστήματα για δώρα για το βαφτιστήρι, για συγγενείς, φίλους και τον ίδιο τον εαυτό σας ή για αγορές για το πασχαλινό τραπέζι επιβάλλεται. Η πιο «καλή παρέα» των καταναλωτών είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More από την Εθνική Τράπεζα.

Φέτος το Πάσχα, έως και τις 4 Μαΐου, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, θα βρείτε ό, τι χρειάζεστε, με δελεαστικές προσφορές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς, ώστε να προετοιμαστείτε για τις ημέρες των εορτών.

Εάν είστε νονός και αναζητάτε το τέλειο δώρο για το βαφτιστήρι σας, στα παιχνιδάδικα Μουστάκας υπάρχουν αμέτρητες επιλογές σε λαμπάδες και παιχνίδια. Στα καταστήματα «Μουστάκας» ή στο ηλεκτρονικό «κανάλι», moustakatoys.gr, μπορείτε να κερδίσετε με κάθε σας αγορά με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας 10% της αξίας της, σε Go For More πόντους.

Εάν πάλι θέλετε να αγοράσετε προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης, στα καταστήματα Hondos Center ή το hondoscenter.com, πραγματοποιήστε τα ψώνια σας και κερδίστε 10% της αξίας των συναλλαγών σας σε Go For More πόντους.

Τα πιο hot και μοδάτα αθλητικά είδη θα σας περιμένουν στα Intersport. Κάνοντας τις αγορές σας στα καταστήματα της αλυσίδας ή στο www.intersport.com σε αθλητικά είδη και αξεσουάρ, επωφελείστε με κέρδος 10% της αξίας της συναλλαγής σας με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Για εσάς που σχεδιάζετε τις πασχαλινές σας αποδράσεις, προμηθευτείτε καύσιμα κίνησης σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε 5% της αξίας των συναλλαγών σας σε Go For More πόντους.

Και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν ακόμη πιο μακριά, χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για αγορά εισιτηρίου της AEGEAN και της Olympic Air και πρόσθετων υπηρεσιών, όπως επιλογή θέσης, fast track και αποσκευές, επωφελείστε με 5% της αξίας τους σε Go For More πόντους.

Τo Go For More έχει προβλέψει και για το πασχαλινό τραπέζι, το οποίο γίνεται ακόμη πιο λαχταριστό με προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Με κάθε αγορά έως τις 4 Μαΐου στα σούπερ μάρκετ Μασούτης ή το masoutis.gr επωφελείστε με κέρδος 5% της αξίας των αγορών σας σε Go For More πόντους, με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Απολαύστε εκπληκτικές πασχαλινές στιγμές με το Go For More. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, επισκεφθείτε το nbg.gr