Αλλάζει όνομα η SpaceXAI: Ο Έλον Μασκ υιοθετεί τον όρο «Υπέρ-Νοημοσύνη» μετά την οδηγία Τραμπ – «Το SI είναι καλύτερο»

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Στην απόφαση να αλλάξει την ονομασία της μονάδας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) της εταιρείας του προχωρά ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Μασκ γνωστοποίησε ότι το τμήμα SpaceXAI θα μετονομαστεί σε SpaceXSI, ευθυγραμμιζόμενος με την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την καθιέρωση του όρου «υπερ-νοημοσύνη» (super intelligence/SI) αντί του «τεχνητή νοημοσύνη» (artificial intelligence/AI).

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στην πλατφόρμα X την Κυριακή, ο Μασκ έγραψε: «Όχι άλλο AI», συμπληρώνοντας στη συνέχεια «SI» και «Είναι καλύτερο».



Λίγο αργότερα προσέθεσε: «Η SpaceX είναι μια εταιρεία υπερ-νοημοσύνης».



Όταν ένας χρήστης του δικτύου τον ρώτησε αν το SpaceXAI θα μπορούσε να μετατραπεί σε SpaceXSI, ο Μασκ απάντησε θετικά.

«Ναι, θα κάνουμε αυτή την αλλαγή».

@XFreeze Yes, we will make that change — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026

Η γραμμή Τραμπ

Οι τοποθετήσεις του Έλον Μασκ αποτελούν συνέχεια της αλλαγής ορολογίας που ξεκίνησε από τον Λευκό Οίκο την προηγούμενη εβδομάδα.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε οδηγία στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να αντικαταστήσουν τους όρους «τεχνητή νοημοσύνη» και «AI» με τους όρους «Υπερ-Νοημοσύνη» (Super Intelligence) και «SI» στους κυβερνητικούς ιστότοπους, στα έγγραφα πολιτικής και στα δελτία Τύπου.

Την ίδια ημέρα, ο Μασκ παρευρέθηκε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της υπογραφής εθελοντικής συμφωνίας για την ασφάλεια από επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Μασκ διόρθωσε τον εαυτό του στα μέσα των δηλώσεών του, αναφέροντας: «Πιστεύω ότι αξίζει να τονίσουμε τα θετικά οφέλη της AI… SI, με συγχωρείτε».

ELON MUSK: “I think it is worth highlighting the positive benefits of AI…..SI, pardon me… Superintelligence.” 😂 https://t.co/dXiwoDN9KV — DogeDesigner (@cb_doge) September 29, 2026



Παράλληλα, σε ομιλία του τον περασμένο μήνα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διακηρύξει την πρόθεσή του για την παγκόσμια επικράτηση του νέου όρου.

«Από αυτό το σημείο και μετά, όλα τα έγγραφα των ΗΠΑ, και ελπίζω ολόκληρου του κόσμου, θα τροποποιηθούν ώστε να χρησιμοποιούν τον πολύ πιο ακριβή όρο “υπερ” αντί για τεχνητή. Επομένως, είναι υπερ-νοημοσύνη».

Trump tells the UN he is officially changing the name of Artificial Intelligence to “Super Intelligence” and says all US government documents will now be changed to refer to “SI” https://t.co/LEWbc5tn3B — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026

Εκκρεμεί η αλλαγή

Μέχρι στιγμής, ο λογαριασμός της SpaceXAI στην πλατφόρμα X δεν έχει τροποποιηθεί.

Ο Μασκ δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της επωνυμίας, ούτε έδωσε κάποιο πιθανό χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Από την πλευρά της, η SpaceX δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με την αλλαγή.